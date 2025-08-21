Çiftlikte yangın paniği! Atların paniği anbean kamerada
Bursa’da bulunan bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Alevlerden korkan atların tedirgin halleri ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Alaaddinbey Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ahırı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI!
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ahır zarar görürken hiçbir hayvan yaralanmadı.
ATLARIN TEDİRGİNLİĞİ KAMERAYA YANSIDI
Alevlerden korkan atların tedirgin halleri cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yangının neden çıktığının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Kaynak:DHA