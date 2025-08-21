Kabus bitmiyor! Muğla'da orman yangını
Yayınlanma:
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangının Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıktığı bildirildi.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.