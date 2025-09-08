CHP'ye abluka sosyal medyaya erişim kısıtlaması! 12 saattir devam ediyor

İstanbul 45'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül’de alınan kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden uzaklaştırılmış ve yerlerine Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu kayyum heyetini atamıştı. CHP’liler ise kararı tanımayacaklarını ifade ederek kayyumu il binasına almayacaklarını açıklamıştı.

Tekin’ın, bugün il binasına gideceğini açıklamasından sonra ise dün akşam saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ekipleri tarafından abluka altına alındı, binaya giriş çıkışlar çevrelendi. Bunun üzerine çok sayıda CHP'li milletvekili, parti üyesi, diğer siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, bina önünde nöbete başladı.

SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA 12 SAATTİR SÜRÜYOR!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alındığı dün akşam saatlerinde sosyal medyaya kısıtlama uygulanmaya başlandı. X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığı ifade edilirken WhatsApp ve Telegram ise sadece bazı servis sağlayıcılarında sorun olduğu belirtildi.

EngelliWeb'den yapılan açıklamada, "X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor. WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorunlu" ifadelerine yer verildi.

Kullanıcılar, sabah uyandıklarında da X, Instagram, YouTube ve TikTok'a erişemedi. WhatsApp ve Telegram'daki kısıtlama da sürüyor. Kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağına ilişkin ise resmi bir açıklama gelmedi.

