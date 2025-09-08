CHP'ye abluka sosyal medyaya erişim kısıtlaması! 12 saattir devam ediyor

CHP'ye abluka sosyal medyaya erişim kısıtlaması! 12 saattir devam ediyor
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki polis ablukası devam ederken dün akşamdan bu yana X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant daraltması da sürüyor. Sosyal medya kısıtlaması 12 saattir sürerken WhatsApp ve Telegram’da ise bazı servis sağlayıcılarında sorun olduğu bildirildi.

İstanbul 45'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül’de alınan kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden uzaklaştırılmış ve yerlerine Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu kayyum heyetini atamıştı. CHP’liler ise kararı tanımayacaklarını ifade ederek kayyumu il binasına almayacaklarını açıklamıştı.

Tekin’ın, bugün il binasına gideceğini açıklamasından sonra ise dün akşam saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ekipleri tarafından abluka altına alındı, binaya giriş çıkışlar çevrelendi. Bunun üzerine çok sayıda CHP'li milletvekili, parti üyesi, diğer siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, bina önünde nöbete başladı.

sosyal-medya2.webp

SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA 12 SAATTİR SÜRÜYOR!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alındığı dün akşam saatlerinde sosyal medyaya kısıtlama uygulanmaya başlandı. X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığı ifade edilirken WhatsApp ve Telegram ise sadece bazı servis sağlayıcılarında sorun olduğu belirtildi.

EngelliWeb'den yapılan açıklamada, "X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor. WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorunlu" ifadelerine yer verildi.

Kullanıcılar, sabah uyandıklarında da X, Instagram, YouTube ve TikTok'a erişemedi. WhatsApp ve Telegram'daki kısıtlama da sürüyor. Kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağına ilişkin ise resmi bir açıklama gelmedi.

engalli-web-tweet.png

İşte kayyum Gürsel Tekin'in karşılaşacağı tablo!İşte kayyum Gürsel Tekin'in karşılaşacağı tablo!

İmamoğlu'ndan CHP ablukası sonrası ilk açıklama: Derhal son verin! Ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçinİmamoğlu'ndan CHP ablukası sonrası ilk açıklama: Derhal son verin! Ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Son dakika | CHP'den kayyuma karşı yeni hamle
Son dakika | CHP'den kayyuma karşı yeni hamle
Özgür Çelik abluka altındaki il binasından seslendi: İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz!
Özgür Çelik abluka altındaki il binasından seslendi: İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz!
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 114 kilo ele geçirildi
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 114 kilo ele geçirildi