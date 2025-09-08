İşte kayyum Gürsel Tekin'in karşılaşacağı tablo!

İşte kayyum Gürsel Tekin'in karşılaşacağı tablo!
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum Gürsel Tekin'e karşı CHP yöneticileri ve milletvekilleri olası giriş yerine karşı sandalyeleri çekti.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, tartışmalı bir kararla CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atadı.

Kayyum Gürsel Tekin’in bugün (8 Eylül) il başkanlığına geleceğini açıklamasının ardından dün CHP, destek çağrısında bulundu.

screenshot-2025-09-08-at-12-14-08-227-cevik-kuvvet-ablukasindaki-chp-istanbul-il-baskanligi-onunde-son-durum-youtube.png

CHP’liler ve vatandaşlar, kayyuma karşı il başkanlığına gitmeye başladı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek eylem yasağı ilan etti.

Gece saatlerinden itibaren polis ile vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Arbedelerin çıktığı anlar da oldu.

Polis, milletvekillerinin dahi il başkanlığına girişine izin vermedi. Gece saatlerinde bazı vatandaşlar barikatları aştı.

Birçok vatandaş ve CHP’li, il başkanlığında nöbete geçti. CHP İstanbul İl Başkanlığı, yüzlerce polis tarafından çevrildi. Polis barikatları nedeniyle giriş çıkışlar imkânsız hâle geldi.

Gürsel Tekin, CHP'nin üyelerinden yöneticilerine kadar gelen tüm tepkilere rağmen kayyum olarak göreve başlayacağını açıkladı.

screenshot-2025-09-08-at-12-12-18-227-cevik-kuvvet-ablukasindaki-chp-istanbul-il-baskanligi-onunde-son-durum-youtube.png

Kayyum Tekin’in, il başkanlığına arka tarafındaki yoldan giriş yapabileceği öğrenildi.

Buna karşılık CHP’liler, sandalyeleri çekerek barikat kurdu.

screenshot-2025-09-08-at-12-12-00-227-cevik-kuvvet-ablukasindaki-chp-istanbul-il-baskanligi-onunde-son-durum-youtube.png

screenshot-2025-09-08-at-11-57-59-227-cevik-kuvvet-ablukasindaki-chp-istanbul-il-baskanligi-onunde-son-durum-youtube.png

Tekin’in olası giriş noktasında nöbet tutan CHP PM Üyesi Bahadır Erdem, Halktv.com.tr’den Aziz Turgut Altun’a konuştu.

Erdem şunları ifade etti:

  • "Buradan giriş yapma olasılığı bilgisi geldi. Hiçbir surette Cumhuriyet Halk Partisi binasına giriş yapamaz. Polisle gelecek olan bir kayyum"

Yukarıdaki tablodan kısa bir süre sonra polis müdahalesi başladı. Halk TV Muhabiri Sahra Atilla, vekillerin de arasında olduğu gruba biber gazı sıkıldığını bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Siyaset
Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin'den polislerin arasında açıklama!
Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin'den polislerin arasında açıklama!
Kılıçdaroğlu cephesinden kayyum Gürsel Tekin'e randevu açıklaması! "İsteseydi verirdi"
Kılıçdaroğlu cephesinden kayyum Gürsel Tekin'e randevu açıklaması!
Şöhret Can Kolsuz gözaltına alındı
Şöhret Can Kolsuz gözaltına alındı