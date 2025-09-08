İşte kayyum Gürsel Tekin'in karşılaşacağı tablo!

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, tartışmalı bir kararla CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atadı.

Kayyum Gürsel Tekin’in bugün (8 Eylül) il başkanlığına geleceğini açıklamasının ardından dün CHP, destek çağrısında bulundu.

CHP’liler ve vatandaşlar, kayyuma karşı il başkanlığına gitmeye başladı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek eylem yasağı ilan etti.

Gece saatlerinden itibaren polis ile vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Arbedelerin çıktığı anlar da oldu.

Polis, milletvekillerinin dahi il başkanlığına girişine izin vermedi. Gece saatlerinde bazı vatandaşlar barikatları aştı.

Birçok vatandaş ve CHP’li, il başkanlığında nöbete geçti. CHP İstanbul İl Başkanlığı, yüzlerce polis tarafından çevrildi. Polis barikatları nedeniyle giriş çıkışlar imkânsız hâle geldi.

Gürsel Tekin, CHP'nin üyelerinden yöneticilerine kadar gelen tüm tepkilere rağmen kayyum olarak göreve başlayacağını açıkladı.

Kayyum Tekin’in, il başkanlığına arka tarafındaki yoldan giriş yapabileceği öğrenildi.

Buna karşılık CHP’liler, sandalyeleri çekerek barikat kurdu.

Tekin’in olası giriş noktasında nöbet tutan CHP PM Üyesi Bahadır Erdem, Halktv.com.tr’den Aziz Turgut Altun’a konuştu.

Erdem şunları ifade etti:

"Buradan giriş yapma olasılığı bilgisi geldi. Hiçbir surette Cumhuriyet Halk Partisi binasına giriş yapamaz. Polisle gelecek olan bir kayyum"

Yukarıdaki tablodan kısa bir süre sonra polis müdahalesi başladı. Halk TV Muhabiri Sahra Atilla, vekillerin de arasında olduğu gruba biber gazı sıkıldığını bildirdi.