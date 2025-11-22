CHP'nin TRT önüne yaptığı 'mahkemeleri canlı yayınlayın' yürüyüşüne polis ablukası!

CHP, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması talebiyle yürüyüş kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “TRT sanki bir siyasi partinin yandaş kanalıymış gibi yayın yapıyor. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hakkında belediye başkanlarımız hakkında yalan ve iftira içerikli görüntüler yayınlanıyor. Konuşmalar yaptırılıyor. Dolayısıyla bir noktada masumiyet karinesi de lekeleniyor. TRT'nin tarafsız ve bağımsız yayın yapması için yapması için duruşmaların canlı yayınlanması için hepimizin vergileriyle ayakta duran TRT'nin tarafsız olması için... Bu yürüyüş çok sayıda polis ve TOMA'yla engellenmeye çalışılıyor. Biz Anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. Biz ifade özgürlüğü hakkımızı kullanmak istiyoruz. " açıklamasında bulundu.

CHP'den flaş TRT kararı: Tarih ve saat verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de daha önce İBB iddianamesinde, 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarının TRT’de yayınlanması yönündeki taleplerini yinelemişti. Talebe olumlu yanıt gelmemesi üzerine yürüyüş kararı alındı.

“MAHKEMELERİ CANLI YAYINLAYIN”

Akmerkez AVM önünden başlayarak Ulus’taki TRT stüdyolarına kadar devam edeceği belirtildi. CHP’liler, ellerinde dövizler ve sloganlarla TRT çağrısını yineledi. Yürüyüşte, “Mahkemeleri Canlı Yayınlayın”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” ve “Gün Gelecek Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek” sloganları atıldı.

CHP YÜRÜYÜŞÜNE POLİS ABLUKASI

Yürüyüşün nedeniyle Akmerkez çevresi polis ablukası altına alındı.

Yürüyüşün sürdürülebilmesi için polis ekipleriyle görüşmeler sürerken CHP'liler "diplomasız Erdoğan sloganı" attı. Slogan sonrasında polis uyarı anonsu yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan eylemde söz aldı. Akdoğan eylemdeki kitleye ve polislere seslenerek "şimdi yapılması gereken cebimizden paramızı çalan ve sadece AKP propagandası yapan TRT'yi protesto etmek için yürümektir" ifadelerini kullandı.