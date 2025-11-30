CHP'nin Kurultay'ında sevindiren sürpriz konuk

Yayınlanma:
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesinin belli olduğu gün sürpriz bir konuk da salondaki yerini aldı.

28 Kasım Cuma günü başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar kadrosunun belli olmasıyla devam ediyor.

Ankara Arena'da düzenlenen Kurultay'da, dün Özgür Özel tek aday olarak girdiği seçimde bin 357 delegenin tamamının oyunu alarak son bir yılda üçüncü, son iki yılda ise dördüncü kez genel başkan seçildi.

Hem Parti Meclisi (PM) hem de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin belirleneceği final gününde, Özgür Özel'in anahtar listesinde şu isimler yer aldı:

anahtar-liste.png

KURULTAY'DA SÜRPRİZ KONUK

19 Mart operasyonun ardından Antalya'da düzenlen protestolarda, polisten kaçtığı anları sosyal medyada dünya çapında ses getiren, ve eylemelerin simgesi haline gelen Pikachu da salonda görüntülendi.

pikachu.jpeg

Pikachu etrafında topladığı kalabalıkla ilgi odağı oldu.

pikachu-kurultay.jpeg

O anlar Gözde Şeker'in sunduğu Halk TV canlı yayınında yüzleri güldürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

