CHP Kurultayında final günü: PM ve YDK seçimleri yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı 28 Kasım Cuma günü başladı. Kurultayda genel başkanlık seçimi ise dün Ankara Arena'da gerçekleştirildi.

OYLARIN TAMAMINI ALDI

Özgür Özel'in tek aday olarak girdiği seçimde bin 357 delege sandığa gitti. Bin 333 oy geçerli sayılırken 24 oy geçersiz sayıldı. Özel, geçerli sayılan oyların tamamını alarak, yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi.

Özel, böylece son bir yılda üçüncü, son iki yılda ise dördüncü kez genel başkan seçilmiş oldu.

KURULTAYDA FİNAL GÜNÜ: PM VE YDK SEÇİMLERİ YAPILACAK

CHP'nin Kurultayında bugün final günü. Halk TV muhabiri Ali Yağız Baltacı kurultayın yapıldığı Ankara Arena'dan gelişmeleri aktardı. Baltacı tarafından aktarılan bilgilere göre, CHP 39. Olağan Kurultayı’nda bugün final günü. Genel başkanlık seçiminin artık gündemde olmadığı bu üçüncü gün, parti geleneğinde her zaman yüksek heyecanın yaşandığı anlara sahne olması ile biliniyor. Bugün hem Parti Meclisi (PM) hem de Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Parti örgütünün yakından takip ettiği bu seçimler nedeniyle salonda yoğun bir katılım bekleniyor.

MEVCUT MYK ÜYELERİNİN TAMAMI ANAHTAR LİSTEDE OLACAK

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı'nın üçüncü ve son gününde PM, YDK ve BKSP üyelikleri için seçimler yapılacak. Edinilen bilgiye göre, dün yapılan genel başkanlık seçimlerinde dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine aldı.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın üçüncü ve son günü, saat 08.00 itibarıyla başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın bugünkü gündem maddesine göre Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri yapılacak. Kurultayın ilk gününde tüzükte yapılan değişiklikle 52 kişiden oluşan PM, 70'e; sekiz kişiden oluşan BKSP ise 10 kişiye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Özel bugün 80 kişilik bir anahtar liste oluşturacak.

Edinilen bilgiye göre, Özel, 23 kişiden oluşan mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine alacak.

PM ve YDK adaylık başvuruları için saat 08.30'a kadar belirlenen süre iki kere uzatıldı.

Adaylık başvuruları saat 09.30'da sona erdi.

SALONUN ATMOSFERİ: ARTIRILAN KABİNLERLE HIZLI OYLAMA HEDEFİ

Dün tıklım tıklım dolan kongre salonu sabah saatleriyle birlikte yeniden hareketlenirken, oy kullanılacak alanlar da hazırlandı. Salonun ilgili bölümüne bu defa 125 oy kabini kuruldu. Önceki kurultaylarda 50 kabin kullanılıyordu. Bu artışın, oylamanın daha hızlı tamamlanması için planlandığı ifade ediliyor.

PM aday başvuruları saat 08.30’a kadar devam etti. Bu saatten sonra divanın resmi listeyi açıklaması ve hemen ardından oylama sürecinin başlaması bekleniyor.

AFİŞLER, ADAYLAR, KULİSLER: PM YARIŞI TAM GAZ

Salonda dört bir taraf, PM’ye aday olan isimlerin afişleriyle dolduruldu. CHP’nin en yüksek karar organlarından biri olan Parti Meclisi’nde görev almak için pek çok isim yarışa girdi. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, genel merkezin 'anahtar listesi' dışından yoğun bir başvuru yapılmamış durumda. Bu durum da Özgür Özel’in listesinin delinme ihtimalinin düşük olduğu yorumlarını güçlendiriyor.

PM 60'TAN 80'E ÇIKARILDI

iCHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde anahtar listesini kesinleştirdiği ifade edilirken İki yıl önceki değişim kurultayında ön planda olan bazı isimlerin PM ve MYK’da varlıklarını sürdürmesi bekleniyor. Bunun yanında yeni isimler de listede yer alacak.

CHP Parti Meclisi’nin kapasitesi 60 üyeden 80 üyeye çıkarıldı. Gölge kabinedeki bazı isimlerin MYK dışına düşmesiyle birlikte PM’ye dahil olma ihtimalleri de güçlenmiş görünüyor. Genişleyen kontenjan nedeniyle dengelerin eskisine göre daha farklı şekillenmesi bekleniyor.

BAŞVURULAR AZ, SÜRPRİZ İHTİMALİ VAR

Kongre sabahında başvuru sayısının düşük olduğuna dair kulis bilgileri dikkat çekiyor. Bu durum, delegelerin büyük ağırlıkla Özgür Özel’in anahtar listesine yöneleceği şeklinde yorumlanıyor. Yine de CHP kurultaylarında PM seçimlerinde zaman zaman sürprizlere rastlandığı biliniyor.

ÖZEL: BU MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYIMIZ

Dün yaptığı konuşmada Özgür Özel, bu kurultayın 'muhalefetteki son kurultay' olacağını söyleyerek partililere güçlü bir mesaj verdi. Kasım 2023’teki değişim sürecinden sonraki iki yıllık yapılanmanın ardından CHP, bugünkü seçimlerle birlikte artık gözünü doğrudan genel seçimlere çevirmiş olacak. Kurultayın final gününde belirlenecek kadro, partiyi seçim sürecinde taşıyacak çekirdek ekip olarak görülüyor.