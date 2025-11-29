CHP resmen ilan etti! "Şimdi iktidar zamanı"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39. Olağan Kurultay’ın sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, partinin tarihsel kimliği, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi, 31 Mart başarısı, yeni program hedefleri ve gelecek vizyonu detaylı biçimde yer aldı.

Bildirgenin girişinde, CHP’nin Atatürk’ün modernleşme devriminin taşıyıcısı olduğu vurgulandı:

Bildiride mevcut siyasal baskılara karşı CHP’nin mücadelesine işaret edildi:

Parti, 38. Kurultay sonrası elde edilen başarıya atıf yaptı:

6-9 Eylül 2024’te yapılan "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" ile başlatılan dönüşüm süreci de bildirgede yer aldı:

CHP, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Yeni dönem için kapsamlı bir mücadele programı duyuruldu:

Bildirge, CHP’nin temel hedeflerini şöyle sıraladı:

Bildiri, güçlü bir final mesajıyla tamamlandı:

Sonuç bildirgesi, kurultayda delegeler tarafından oybirliği ile kabul edildi. Bildirgenin tam metni de şöyle:



"Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi çağdaş uygarlığın ötesine taşımayı hedefleyen Modernleşme Devrimi’nin taşıyıcısı ve öncü gücüdür. Kuruluşundan bugüne partimiz; Atatürk ilkelerinin, cumhuriyetin felsefi temeli olan yurttaşlık bilincinin, eşitlik idealinin, demokrasinin, laikliğin, barışın, evrensel değerlerin ve sosyal adaletin temsilcisi ve savunucusu olmuştur. CHP, 21. yüzyılın gerektirdiği özgürlükçü demokrasi, bilim, teknoloji, sürdürülebilirlik, mor, yeşil ve dijital dönüşüm ve toplumsal ilerleme hedeflerinin rehberliğinde Türkiye’yi çağdaş uygarlığın ötesine taşımaya kararlıdır.

CHP gücünü tarihinden, halktan ve haklı olmaktan alır. CHP, Atatürk’ün partisidir; Atatürk’ün yolundan yürüyenlerin, Cumhuriyet’e sadakatle bağlı olanların partisidir.

Demokrasi, Hukuk Devleti ve İnsan Hakları Mücadelesi

Bugün ülkemizde demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarına dönük ağır saldırılar karşısında mücadelemizi, halkımızdan aldığımız meşruiyetle sokaklarda, meydanlarda, tarlalarda ve fabrikalarda, kampüslerde, kısacası hayatın her alanında sürdürmekteyiz. Partimiz yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en dirençli, en örgütlü ve en etkili demokratik muhalefet hareketleri arasında saygın bir yere sahiptir.

CHP’nin mücadelesi, her şeyden önce kendi demokrasisine sahip çıkan halkımızın kararlılığının en somut ifadesidir; otoriterleşen siyasal eğilimlere, aşırılıkçılığa ve demokratik standartların gerilemesine karşı özgürlükçü, sosyal adaletçi ve çoğulcu değerleri savunan bütün demokratik güçler için de küresel ölçekte ilham kaynağı olmuştur.

Türkiye’nin aydınlık geleceği, Genel Başkanından en sade üyesine kadar tüm CHP’lilerin ortak emeği, dayanışması ve kararlılığıyla inşa edilecektir.

38. Kurultay’dan 31 Mart Başarısına Uzanan Mücadele

38. Olağan Kurultayımızdan bu yana partimiz yoğun, zorlu ve tarihi nitelikte bir mücadele süreci yürütmüştür.

Örgütlerimizin fedakârca çalışması ve halkımızın güçlü desteğiyle 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde büyük bir başarı elde ettik, yerel yönetimlerde Türkiye’nin iktidar partisi olduk ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni 47 yıl sonra yeniden Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşıdık.

Bugün de bu konumu kararlılıkla korumaktayız.

Tüzük Reformu ve Yeni Program Çalışması

6-9 Eylül 2024’te gerçekleştirdiğimiz İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımızda, tüzüğümüzde demokratik ilkeler doğrultusunda kapsamlı bir yenilenme gerçekleştirdik ve parti programımızı yenileme çalışmalarına başladık.

Kurultayımızın aldığı karar uyarınca başlattığımız program yenileme çalışmaları; yalnızca CHP’nin ülke sorunlarına ilişkin tutumunu açıklayan bir belge hazırlamayı değil, nasıl bir toplumsal ve ekonomik düzenin kurulacağını somut biçimde ortaya koyan yeni bir toplumsal sözleşme oluşturmayı da amaçlamıştır.

Katılımcı, kapsayıcı ve yenilikçi bir biçimde hazırladığımız yeni programımız; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sosyal devlet, ekonomik adalet, bilgi toplumu, iklim kriziyle mücadele, yeşil-mor-dijital dönüşüm, nitelikli istihdam, eşitlik ve aktif yurttaşlık, çok boyutlu güvenlik ve dirençlilik temelinde çağdaş bir iktidar vizyonunun çerçevesini çizmektedir.

19 Mart Darbesi ve Demokrasiye Yönelik Müdahaleler

İktidar yürüyüşümüzü sürdürürken siyasi iktidarın ağır saldırılarıyla karşı karşıya kaldık.

Belediyelerimize yönelik hukuksuz operasyonlar ve 19 Mart darbesi ile Türkiye’de demokratik işleyişe, Anayasa’ya ve milli iradeye doğrudan bir saldırı gerçekleştirildi. Siyaseti yargı operasyonlarıyla düzenleme hedefiyle partimiz hedef alındı.

23 Mart 2025 ön seçimlerinde 15.5 milyon yurttaşımızın oyuyla Cumhurbaşkanı Adayımız olan Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız, partili yol arkadaşlarımız ve demokrasiye sahip çıkan yurttaşlarımız hukuka aykırı gerekçelerle hapsedildi; milli irade baskı altına alınmaya çalışıldı.

Bu girişimlerin amacı; seçimlerin iktidar değişiminin demokratik aracı olmaktan çıkarılması ve halkın gerçek alternatifler arasında özgürce tercih yapmasının engellenmesidir.

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve milletimiz bu baskılar karşısında geri adım atmamış, haysiyet ve demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürmüştür ve sürdürmeye devam edecektir.

Örgütsel Yenilenme ve Yeni Mücadele Dönemi

39. Olağan Kurultayımızın ardından başlayacak yeni mücadele devresinde, yeni parti programımızı ve oluşturacağımız kapsamlı hükümet programını temel alarak halkımızla birlikte örgütlü ve güçlü bir mücadele yürüteceğiz.

Yeni oluşacak kurullarımız; politika üretiminden kampanya stratejilerine, örgütsel kapasitenin güçlendirilmesinden dijital altyapının geliştirilmesine, örgüt birimleriyle genel merkez arasındaki eşgüdümün artırılmasından saha çalışmalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine kadar iktidar mücadelesinin bütün stratejik, siyasal ve örgütsel boyutlarını inşa edecektir. Türkiye İttifakı anlayışıyla, partimizin toplumsal muhalefet ve sivil toplumla olan ilişkileri dayanışmayla büyümeye devam edecektir.

Ayrıca yeni dönemde dijitalleşmiş, veriye dayalı, katılımcı ve şeffaf bir örgüt yapısı kurmak, üyelerimizin karar alma süreçlerine doğrudan ve daha güçlü katılımını sağlamak temel önceliğimiz olacaktır.

Türkiye İçin Yeni Bir Vizyon: Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek ve Kazanan Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedefimiz; halkın iradesine ve aktif yurttaşlığa dayalı demokratik hukuk devletini kurmak ve herkes için adaleti sağlamaktır.

Hedefimiz, ekonomik ve sosyal adaleti tesis edecek, üretimi dönüştürecek, insan onuruna yaraşır nitelikli istihdam yaratacak bir kalkınma stratejisini hayata geçirmektir.

Hedefimiz, sosyal devlet ile kimseyi geride bırakmayan; eşit ve onurlu yurttaşlığı sağlayan, kamusal hakları güvence altına alan, kadınları, gençleri ve çocukları güçlendiren bir düzen kurmaktır.

Hedefimiz, Türkiye’nin her alanda güvenliğini sağlamak ve dirençliliğini artırmaktır. Türkiye’yi yeniden bölgesel barışın, Avrupa kurumlarıyla uyumlu demokratik standartların ve çok taraflı diplomasi geleneğinin güçlü bir aktörü yapmaktır.

Şimdi iktidar zamanı!

CHP’liler olarak büyük kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve milletimize karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Bizler, 39. Olağan Kurultay’ın delegeleri olarak, halkın demokratik iradesini savunan bu büyük yürüyüşün bir neferi olmaktan onur duyuyoruz.

Dinlenmemek üzere yola çıktık; asla yorulmayacağız.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde durmadan, yılmadan, kararlılıkla iktidar hedefine yürüyeceğiz.

Şimdi iktidar zamanıdır! "