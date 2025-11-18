CHP'nin kurultay sloganı belli oldu: Şimdi iktidar zamanı

CHP MYK, dün parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık dört buçuk saat süren toplantıda, 28-30 Kasım'da yapılacak 39'uncu Olağan Kurultay hazırlıkları, partinin yeni programı için düzenlenecek tanıtım toplantısı, devam eden mitingler, belediyelere yönelik operasyonlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesi gibi konular ele alındı.

YENİ PARTİ PROGRAMI İÇİN ÖZEL LANSMAN DÜZENLENECEK

Kurultayın ilk gününde oylanacak olan yeni parti programı için, kurultaydan önce CHP Genel Merkezi'nde özel bir lansman toplantısı gerçekleştirilecek. Akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin de davet edileceği toplantıda Genel Başkan Özel, yeni programı; ‘demokrasi, adalet ve yönetim’, ‘kalkınma ve ekonomi’, ‘sosyal devlet ve refah’, ‘dış politika, güvenlik ve dirençlilik’ olmak üzere dört ana başlık altında kamuoyuna sunacak.

İddianamede skandal gerekçe: CHP Kurultayı “örgüt faaliyeti” sayıldı

CHP'li kurmaylar, bu lansmanın önemini şu sözlerle açıkladı:

“Program tanıtımıyla yeni programımızı delegelerimizle de paylaşmış olacağız. Onlara ayrıca programın metnini vereceğiz. Böylece 28 Kasım’da başlayacak üç günlük kurultayımızdan önce programı inceleme fırsatları olacak.”

İBB İDDİANAMESİNE KARŞI MÜCADELE SÜRECEK

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan yaklaşık 4 bin sayfalık İBB İddianamesi oldu. CHP'li kurmaylar, iddianamenin farklı ekipler tarafından parça parça incelenmeye devam ettiğini belirterek, “İddianamedeki yalanlara karşı halka gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. İddianamedeki hukuki boşluklar, çelişkiler, tutarsızlıklar ekiplerimiz tarafından raporlanıyor. İddianame incelendikçe ortaya çıkartılan iftiralar milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, örgütümüz tarafından basın aracılığıyla, sosyal medya üzerinden vatandaşlara anlatılacak” dedi.

İBB iddianamesinde ikinci 'İlke-Meşe' vakası! İki tanığın ifadeleri noktası virgülüne kadar aynı çıktı

YENİ DÖNEM YOL HARİTASI: BİZİ FELÇ ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Parti kurmayları, kurultay sonrası CHP'nin yeni dönemdeki yol haritasına ilişkin de bilgi verdi. Yargı tartışmalarına sıkışıp kalmayacaklarını vurgulayan kurmaylar, şöyle konuştu:

“Bir yandan mitinglerimiz devam edecek. Bir yandan yoğun şekilde Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yeniden nasıl inşa edileceğini anlatacağız... Bizi bu tartışmalarla felç etmek istiyorlar, felç olmayacağız. Hukuksal alanda mücadelemiz devam edecek. Ama hem birebir 81 ilde hem genel olarak mecralarda yeni dönemin siyasetini anlatacağız. Emekli, yoksul, asgari ücretli, genç, kadın; herkesin bizim ne yapacağımızı duymaya ihtiyacı var. O sesi kısmalarına izin vermeyeceğiz.”

PM VE MYK'NIN GELECEĞİ

Kurultay sonrası seçilecek yeni Parti Meclisi (PM) ve MYK'nın yapısı hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Yeni dönemde MYK üye sayısının yarı yarıya azaltılacağı, gölge bakanlıkların ise Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi. Kurmaylar, partiyi seçime götürecek kadroların göreve geleceğini belirterek, “CHP’nin şu an anketlerdeki oy oranını sayıya vurduğunuzda bu 21 milyon oya tekabül ediyor. Bu yüzden daha kapsayıcı ve etkili bir yapılanmayla seçime hazırlanma irademiz var” dedi.

Mevcut PM'nin yetersiz olduğu yönündeki yorumlara karşı ise şu yanıt verildi:

“‘Küçümsenen’ bu yapı; Türkiye'yi 47 yıl sonra yerelde iktidar partisi yaptı, darbelere kumpaslara karşı yoğun mücadele etti. Haftada iki bazen üç miting yapıyor bu ekip. Bu ekip üç kere kurultay yaptı. Kapısına kayyum gelecek tehdidiyle sürekli gerilim içerisinde yürüdü ve buna rağmen oylar hiç düşmedi, hep yükseldi.”