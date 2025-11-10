CHP'nin 10 Kasım'da Atatürk'ü anmasına polis engeli

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyelerinin 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla bir okul önünde düzenlemek istediği etkinlik, polisin engellemesiyle karşılaştı. Yaşanan gerginliğe rağmen CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, basın açıklamasını okuyarak anma programını tamamladı.

CHP Şişli ilçe örgütü üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Nilüfer Hatun Ortaokulu önünde bir araya geldi. Ancak, polis ekipleri grubun okul önünde basın açıklaması yapmasını engellemek istedi. CHP'lilerin ısrarı üzerine Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, polisin müdahalesine rağmen hazırlanan basın açıklamasını okudu ve etkinlik gerçekleştirildi.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA "ARA TATİL" KARARI

Olayın arka planında, bu yıl 10 Kasım'ın ilkokullar için belirlenen ara tatil dönemine denk gelmesi yatıyor. Bu nedenle okullarda resmi anma törenleri düzenlenmedi. CHP, bu durumu eleştirerek uygulamanın bilinçli bir tercih olduğunu savundu. Partililer ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı'nın okulların kapalı tutulması için özel bir talimat gönderdiğini de iddia etti.

Yusuf Tekin'in 10 Kasım talimatının belgesi ortaya çıktı!Yusuf Tekin'in 10 Kasım talimatının belgesi ortaya çıktı!

"10 KASIM BİR TATİL GÜNÜ DEĞİLDİR"

Etkinliğin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, yaşananlara tepki gösterdi. Kartal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türlü engellemelere rağmen Genel Merkezimizin talimatı doğrultusunda basın açıklamamızı gerçekleştirdik. 10 Kasım bir tatil günü değildir!”

