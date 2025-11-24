CHP'li eski vekillerden kapalı devre 'arınma' bildirisi

“Temiz toplum, temiz siyasetin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin yüz akıdır” başlıklı metinde; Ali Akyıldız, Ali Özcan, Ali Özgündüz, Ali Şeker, Atila Sertel, Feramüz Şahin, Gaye Usluer, Kemal Zeybek, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Nihat Yeşil, Servet Ünsal, Tamer Kanber, Ünal Demirtaş, Yıldırım Kaya ve Züheyir Amber’in imzaları yer aldı. İsimlerin önemli bölümü, Kılıçdaroğlu döneminde görev yapan 22–27. dönem milletvekillerinden oluşuyor.

Bildiride, İBB ve Beşiktaş iddianameleri nedeniyle CHP’nin kurumsal kimliğinin hedef alındığı savunuldu ve çözüm olarak, haklarında iddia bulunan partililer için yargı sürecinden bağımsız bir parti içi soruşturma ve disiplin mekanizması önerildi. Eski vekiller; delil veya emare görülen durumlarda “gerekli tedbirlerin alınmasını”, kendisine iftira atıldığını söyleyenlerin mutlaka suç duyurusunda bulunmasını, bunu yapmayanlar hakkında disiplin süreci işletilmesini ve sonuçların kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Bildiri, CHP’nin yaptığı Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleriyle tutuklu başkanlar için “hukuksuzluk son bulsun, seçilmişler görevine dönsün” çağrısı yapan mevcut CHP yönetiminin pozisyonundan farklı bir hatta konumlandı.

DAHA ÖNCE DE YAYIMLANMIŞTI

Daha önce 10 mevcut CHP milletvekili de benzer ifadelerin yer aldığı bir metinle, aynı soruşturmalar üzerinden “muhakeme, disiplin ve gerekirse ilişik kesme” talebinde bulunmuş; o metin ilk olarak iktidara yakın televizyon kanallarında yayınlanmıştı. Son bildiri de yine iktidar medyasında geniş yer buldu.

Kemal Kılıçdaroğlu da kısa süre önce yayımladığı videoda “CHP iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı” sözleriyle sürece katılmıştı. Afrika dönüşü konuşan Erdoğan da Kılıçdaroğlu’na destek vermişti.

Bildiride imzası bulunan eski vekiller metni sosyal medya hesaplarından paylaşmadı.