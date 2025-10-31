CHP'li Ağbaba'dan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülmesine ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen tutukluluğunun devam etmesine ilişkin açıklama yaparak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u göreve çağırdı.

"CAN ATALAY’IN TUTULMASI ANAYASAL REJİME DARBEDİR"

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Ağbaba, AYM’nin Atalay hakkında iki yıldır hak ihlali kararı vermesine rağmen durumun değişmemesine tepki gösterdi. Ağbaba, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a hitaben şunları söyledi:

"Maalesef Meclis Başkanı da bu konuda adım atmıyor. Aslında hepimizin başkanı Numan Kurtulmuş ama bir üyesi hâlâ cezaevinde tutsak. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tutsak. Can Atalay’ın tutulması anayasal rejime darbedir. Yargıtay Başkanı diyor ki ‘üst mahkemenin kararına uyulmalıdır.’ Anayasa Mahkemesi üç kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay tanımıyor. En kötüsü de Meclis tanımıyor, Meclis Başkanı tanımıyor."

Can Atalay'dan Murat Kurum'a Hatay çağrısı! "Drone'u diraz daha yükseğe kaldırın!"

"MECLİS’İN İRADESİ SAKATTIR, MECLİS TUTSAKTIR"

Hatay halkının seçtiği Can Atalay'ın İnsan Hakları Komisyonu üyesi olmasına rağmen tutsak edilmeye devam edildiğini hatırlatan Ağbaba bu ifadeleri kullandı:

"Bizim Meclis’in iradesi sakat şu anda. Hatay halkının seçmiş olduğu Can Atalay’ın yeri cezaevi değil, Meclis sıralarıdır. Meclis’in iradesi sakattır, Meclis tutsaktır."

TBMM'de tansiyon yükseldi! Ağbaba: O lafı sana yediririm ahlaksız adam

Ağbaba, Numan Kurtulmuş’un cesaret göstererek Meclis’in iradesine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Bu irade sadece Hatay halkının iradesi değildir, Meclis’in iradesidir. Dolayısıyla Meclis’in iradesine sahip çıkmak da en çok görev Numan Kurtulmuş’a düşmektedir. Sayın Numan Kurtulmuş’u Meclis’e göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.