CHP'den 'nükleer' anlaşmasına tepki: Ne istediler de verdiniz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmede imzalanan nükleer anlaşmaya, “Ne istediler de verdiniz?” diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili arasındaki görüşmede Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği anlaşması imzalandı.

BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayı sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

İmza atılma anına ilişkin fotoğraflar da paylaşan Bakan Bayraktar, "Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ'DAN TEPKİ

ABD ve Türkiye arasına imzalanan Nükleer İşbirliği anlaşmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan tepki geldi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden, imzalanan nükleer anlaşmaya "Ne istediler de verdiniz?” sözüyle tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

