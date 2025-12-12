CHP'den Kahramanmaraş'taki 'grev tatbikatı'na sert tepki!

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kahramanmaraş Emniyeti'nin "Grev ve Lokavt Önleme Planı" adı altında düzenlediği ve işçi eylemlerine coplu müdahale provası içeren tatbikata sert tepki gösterdi. Karasu, "Anayasal bir hakkı suç olarak göstermenin kendisi suçtur. Bu ülkenin işçisine saldırı provası yapanlar bilsin ki: Grev, anayasal haktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Grev ve Lokavt Önleme Planı" tatbikatını sert sözlerle eleştirdi. Tatbikatın zamanlamasına dikkat çeken Karasu, özellikle asgari ücret görüşmeleri öncesinde yapılmasının manidar olduğunu vurguladı.

Karasu, sosyal medya paylaşımında, emekçilerin hakkını aramasını "tehdit" olarak gören bu yaklaşımın hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına aldığını belirtti. Karasu, "Bu ne rezalet. Asgari ücret görüşmelerine saatler kala, emekçilerin hakkını aramasını 'tehdit' sayıp copla, ters kelepçeyle prova yapan bir anlayış hukuku da demokrasiyi de ayaklar altına alıyor. Anayasal bir hakkı suç olarak göstermenin kendisi suçtur." dedi.

Polisin tatbikat için seçtiği konu pes dedirtti!Polisin tatbikat için seçtiği konu pes dedirtti!

"EMRİ VERENLER DERHAL AÇIĞA ALINMALI"

CHP'li Karasu, tatbikat emrini verenlerin derhal açığa alınması ve haklarında inceleme başlatılması çağrısında bulundu. Karasu, alın terine ve hakkını arayanlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, "Anayasal grev hakkını suç gösteren bu tatbikat emrini verenler derhal açığa alınmalı ve haklarında zaman yitirmeden inceleme başlatılmalıdır. Bu ülkenin işçisine saldırı provası yapanlar bilsin ki: Grev, anayasal haktır. Emekçinin talebi suç değildir. Alın terine, işçiye, hakkını arayanlara herkes saygı duyacak. Copla, baskıyla emeğin sesi kesilemez." dedi.

ekran-alintisi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

