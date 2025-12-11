Polisin tatbikat için seçtiği konu pes dedirtti!

Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ta emniyet birimleri, grev yapan işçilerin eylemini canlandırdığı bir tatbikat düzenledi. Senaryo gereği yolu kapatan gruba TOMA ile müdahale edildi, gözaltı işlemleri canlandırıldı. Grevdekiler, Hak Hukuk Adalet ve Grev Haktır pankartları tuttu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tatbikat düzenledi.

aa-20251211-39952040-39952039-kahramanmaras-polislerce-izinsiz-gosteriye-mudahale-tatbikati-yapildi1-00-00-26-10-still002.jpg

Emniyet, anayasal bir hak olan grev hakkı için eylem yapan bir grubu canlandırdı.

aa-20251211-39952040-39952039-kahramanmaras-polislerce-izinsiz-gosteriye-mudahale-tatbikati-yapildi1-00-00-23-00-still001.jpg

Senaryo gereği küçülmeye giden bir konteyner üretim fabrikasında, işten çıkarılan emekçilerin eylemi canlandırıldı.

aa-20251211-39952040-39952039-kahramanmaras-polislerce-izinsiz-gosteriye-mudahale-tatbikati-yapildi1-00-00-36-02-still003.jpg

Senaryoda eylem yapan grup yolu kapattı.

aa-20251211-39952040-39952039-kahramanmaras-polislerce-izinsiz-gosteriye-mudahale-tatbikati-yapildi1-00-00-41-22-still004.jpg

Grup, “Hak Hukuk Adalet”, “Adil Yaşam”, “İşçiyiz Haklıyız” ve “Grev Haktır” yazılı pankartlar taşıdı.

aa-20251211-39952040-39952039-kahramanmaras-polislerce-izinsiz-gosteriye-mudahale-tatbikati-yapildi1-00-00-51-08-still005.jpg

Barikat kuran grup, ateş yakarak taş ve sis bombası attı.

aa-20251211-39952040-39952039-kahramanmaras-polislerce-izinsiz-gosteriye-mudahale-tatbikati-yapildi1-00-01-04-22-still006.jpg

Eylemcilere TOMA ile müdahale edildi. Polisler, senaryodaki gruptan bazı kişilerin gözaltına alınmasını da canlandırdı.

aa-20251211-39952040-39952039-kahramanmaras-polislerce-izinsiz-gosteriye-mudahale-tatbikati-yapildi1-00-01-12-16-still007.jpg

İki polisin, bir emekçiyi sert şekilde polis aracına sürüklediği, ardından araca dayayıp üstünü aradığı görüldü.

aa-20251211-39952040-39952039-kahramanmaras-polislerce-izinsiz-gosteriye-mudahale-tatbikati-yapildi1-00-01-25-18-still008.jpg

Kasket takarak grev hakları için eylem yapan emekçilere, zaman zaman müdahale edildi; bazıları gözaltına alındı.

aa-20251211-39952040-39952039-kahramanmaras-polislerce-izinsiz-gosteriye-mudahale-tatbikati-yapildi1-00-01-31-04-still009.jpg

aa-20251211-39952040-39952039-kahramanmaras-polislerce-izinsiz-gosteriye-mudahale-tatbikati-yapildi1-00-01-39-13-still010.jpg

Tatbikatın sonunda İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, gerçek olaylara hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmek için bu tür tatbikatların büyük önem taşıdığını belirterek personele teşekkür etti.

Tatbikatın sonun da İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, gerçek olaylara hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmek için bu tür tatbikatların büyük önem taşıdığını belirterek personele teşekkür etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Türkiye
DİSK Ankara'ya taşınma eleştirilerine yanıt verdi
DİSK Ankara'ya taşınma eleştirilerine yanıt verdi
Bakan'dan MESEM itirafı: Çocuklar hafta sonu bile çalıştırılıyormuş!
Bakan'dan MESEM itirafı: Çocuklar hafta sonu bile çalıştırılıyormuş!
Son dakika | Şehit polis Emre Albayrak soruşturmasında 5 sevk
Son dakika | Şehit polis Emre Albayrak soruşturmasında 5 sevk