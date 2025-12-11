Polisin tatbikat için seçtiği konu pes dedirtti!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tatbikat düzenledi.

Emniyet, anayasal bir hak olan grev hakkı için eylem yapan bir grubu canlandırdı.

Senaryo gereği küçülmeye giden bir konteyner üretim fabrikasında, işten çıkarılan emekçilerin eylemi canlandırıldı.

Senaryoda eylem yapan grup yolu kapattı.

Grup, “Hak Hukuk Adalet”, “Adil Yaşam”, “İşçiyiz Haklıyız” ve “Grev Haktır” yazılı pankartlar taşıdı.

Barikat kuran grup, ateş yakarak taş ve sis bombası attı.

Eylemcilere TOMA ile müdahale edildi. Polisler, senaryodaki gruptan bazı kişilerin gözaltına alınmasını da canlandırdı.

İki polisin, bir emekçiyi sert şekilde polis aracına sürüklediği, ardından araca dayayıp üstünü aradığı görüldü.

Kasket takarak grev hakları için eylem yapan emekçilere, zaman zaman müdahale edildi; bazıları gözaltına alındı.

Tatbikatın sonunda İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, gerçek olaylara hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmek için bu tür tatbikatların büyük önem taşıdığını belirterek personele teşekkür etti.

