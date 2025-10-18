CHP'den istifa eden Gürzel, AKP dilini çabuk benimsedi: "Engel olan değil, hizmet eden kazanır"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ederek 13 Eylül'de AKP'ye katılmıştı. Rozetini bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Özlem Vural Gürzel, “Yeni ailem; bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak” demişti.

Gürzel, X’ten paylaşımında hazırladıkları ek bütçenin İBB Meclis’inde bekletildiğini iddia ederek tepki gösterdi.

AKP'ye geçti Erdoğan portresini arkasına aldı: Özlem Vural Gürzel Atatürk'ün simgeleşen fotoğrafını kaldırdı

"ENGEL OLAN DEĞİL, HİZMET EDEN KAZANIR"

Paylaşımında "Engel olan değil, hizmet eden kazanır" diyen Gürzel'in paylaşımı şu şekilde:

“Beykoz Belediyemizin 2025 yılı için hazırladığı ek bütçe, İBB Meclisi’ne gönderilmesine rağmen komisyonda bekletilerek gündeme alınmadı. Ama biz biliyoruz ki; engel olan değil, hizmet eden kazanır. Kim neyi geciktirmeye çalışırsa çalışsın, biz yolumuza devam edeceğiz.

Hizmeti halktan esirgeyenler tarih önünde hesap verir. Biz Beykoz’un hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Engelleri bahane etmeden, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz bu yola, Beykoz halkına verdiğimiz sözü tutmak için çıktık.”