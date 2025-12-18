CHP'den ESK Genel Müdürü hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yaptığı açıklamada, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın ticari ortaklığının etik dışı olmasının yanı sıra doğrudan bir kanun ihlali teşkil ettiğini savundu. Et ve Süt Kurumu’nun bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olduğunu hatırlatan Adem, KİT yöneticilerinin kurumun faaliyet alanına giren şirketlere ortak olmasını yasaklayan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 15. maddesinin açıkça çiğnendiğini belirtti. Adem, söz konusu maddeye göre bu yasağa aykırı davrananların sözleşmelerinin feshedilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP'li Adem, bu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi sadece etik dışı davranmamış, kanunu da açıkça çiğnemiştir. Et ve Süt Kurumu bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Dolayısıyla Genel Müdür, hâlâ yürürlükte olan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabidir. Bu KHK’nın 15. maddesi çok nettir: KİT yöneticileri, çalıştıkları kurumun faaliyet alanına giren mal ve hizmetleri üreten veya satan şirketlere ortak olamaz. Eşleri ve reşit olmayan çocukları da ortak olamaz. Bu yasağa aykırı davrananların sözleşmeleri feshedilir. Bu kadar açık bir hükme rağmen, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü gidip et ticareti yapan bir yabancı şirkete ortak olmuştur. Belgeler ortadadır. Bu yalnızca ahlaki bir çürüme değil; doğrudan bir kanun ihlalidir.

"KANUNDA 'SATMAK' DEĞİL, AYNI ALANDA ŞİRKET ORTAĞI OLMAK YASAKLANMIŞTIR"