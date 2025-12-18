CHP'den ESK Genel Müdürü hakkında suç duyurusu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yaptığı açıklamada, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın ticari ortaklığının etik dışı olmasının yanı sıra doğrudan bir kanun ihlali teşkil ettiğini savundu. Et ve Süt Kurumu’nun bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olduğunu hatırlatan Adem, KİT yöneticilerinin kurumun faaliyet alanına giren şirketlere ortak olmasını yasaklayan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 15. maddesinin açıkça çiğnendiğini belirtti. Adem, söz konusu maddeye göre bu yasağa aykırı davrananların sözleşmelerinin feshedilmesi gerektiğini vurguladı.
CHP'li Adem, bu ifadeleri kullandı:
"Bu kişi sadece etik dışı davranmamış, kanunu da açıkça çiğnemiştir. Et ve Süt Kurumu bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Dolayısıyla Genel Müdür, hâlâ yürürlükte olan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabidir. Bu KHK’nın 15. maddesi çok nettir: KİT yöneticileri, çalıştıkları kurumun faaliyet alanına giren mal ve hizmetleri üreten veya satan şirketlere ortak olamaz. Eşleri ve reşit olmayan çocukları da ortak olamaz. Bu yasağa aykırı davrananların sözleşmeleri feshedilir. Bu kadar açık bir hükme rağmen, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü gidip et ticareti yapan bir yabancı şirkete ortak olmuştur. Belgeler ortadadır. Bu yalnızca ahlaki bir çürüme değil; doğrudan bir kanun ihlalidir.
"KANUNDA 'SATMAK' DEĞİL, AYNI ALANDA ŞİRKET ORTAĞI OLMAK YASAKLANMIŞTIR"
Bu kişinin 'Türkiye’ye ürün satmadım' diyerek kendini savunmaya çalışması da hiçbir anlam taşımamaktadır. Çünkü kanunda 'satmak' değil, aynı alanda şirket ortağı olmak yasaklanmıştır. Bu ülkenin et piyasasını düzenlemekle görevli bir genel müdürün, aynı alanda ticari ortaklığa girmesi; kamu gücünün kötüye kullanılması, çıkar çatışması yaratılması ve kamunun zarara uğratılması anlamına gelir. Bunun adı açıktır, hukuksuzluk. Bu nedenle açıkça söylüyorum: Biz CHP olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Hukuki süreç başlatılmıştır ve bu kişinin o koltukta bir dakika dahi oturmaması gerekir. Bu mesele artık siyasetin değil, yargının konusudur. Türk milletinin sofrasına et koymakla görevli kurumların, kişisel ticaret için araç haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu hukuksuzluğun, bu çıkar düzeninin üzerini kimse örtemeyecek. Biz bu işin peşindeyiz. Milletimizin hakkını, üreticimizin alın terini, tüketicimizin sofrasını kimseye çiğnetmeyeceğiz."
Kaynak:ANKA Haber Ajansı