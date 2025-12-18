İstanbul'da trafik adım adım! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da trafik adım adım! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı
Yayınlanma:
İstanbul'da iş çıkış saatinde etkisiyle Avrupa ve Anadolu yakasında yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin paylaştığı verilere göre, Trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

Megakent İstanbul'un en büyük krizlerinden biri trafik, bugün de iş çıkışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kent genelinde, iş çıkış saati olmasının da etkisiyle birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Çarşamba günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'u buldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik, her iki istikamette Haliç Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

trafik.jpg

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANIYOR

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane ile bağlantı yollarında da trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yöne doğru giriş ve bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Üsküdar, Ataşehir, Bostancı ve Maltepe bölgelerinde araçlar yavaş ilerliyor.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK

Yenisahra mevkisinde araçlar her iki yönde yavaş ilerlerken, Bostancı'dan Kartal istikametine doğru da trafik devam ediyor.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 89'a ulaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

