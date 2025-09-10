CHP’den AKP’ye geçti: Kent Lokantası’nın adı değişti

Gaziantep’te, CHP’den AKP’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kamuoyunda CHP ile özdeşleşen “Kent Lokantası” ismini değiştirdi ve “Halk Lokantası” yaptı. Yılmaz’ın by hamlesi, CHP’li meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

“KENT LOKANTASI”NIN ADINI DEĞİŞTİRDİ!

Umut Yılmaz’ın CHP'li olduğu dönemde açtığı ve dar gelirli vatandaşlara ucuz yemek hizmeti sunan Kent Lokantası, adıyla da CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışının simgelerinden birine dönüşmüştü. Yılmaz’ın AKP’ye katılmasının ardından ilk icraatlarından biri bu ismi değiştirmek oldu.

CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Şehitkamil Belediyesi CHP meclis üyesi Ersin Atar, Kent Lokantası’nın adının değiştirilmesine tepki göstererek “Şehitkamil Belediye Başkanı CHP’de iken “Kent Lokantaları” açmıştı. Başkan AKP’ye geçince ilk icraati “Kent Lokantası” adını “Halk Lokantası” olarak değiştirmiş. Bu kadar ucuz iş ancak Şehitkamil Belediyesi’nde olurdu.” ifadelerini kullandı.

“Zaten o lokantalara CHP ile özdeşleşen “Kent Lokantası” ismi yakışmıyordu; zira Türkiye'de bulunan bütün Kent Lokantaları helal parayla inşaa edilip halkın kullanımına açılmış iken, Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan lokantalar haram parayla inşaa ettirildi, yapımında haram işlere bulaşıldı.” ifadelerini kullanan Atar, “Haramın olduğu bir yerde tertemiz “Kent Lokantası” isminin değiştirilmesi tam isabet olmuş.” dedi.

