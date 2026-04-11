CHP'den AKP'nin iki ağır topuna jet ara seçim yanıtı!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın ara seçim açıklamasına sert yanıt verdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın ara seçimlere yönelik yaptığı açıklamada, "İnsan her şeyi bilmez, bilemez. Bu son derece normal ve insani bir durumdur. Ama bilmediği konuda, düzeltme yapılmış olmasına karşın, yanlışta ısrar etmek, ‘bilmediğini bilmemektir’, bu anormalliktir" sözlerini sarf ettiğini belirterek 3 Kasım 2002 genel seçim süreci ve sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi sürecini anlattı.

Açıklamasında, "Öncelikle Yazıcı'nın bir önceki değerlendirmesindeki kaba ifadelerini bırakıp, bu açıklamasında görece daha saygın ve tartışılabilir bir üsluba geçmiş olmasını siyasi nezaket adına önemsiyoruz. Ancak Yazıcı’nın kendi kurduğu o ilk cümleyi, hukuki ve tarihi gerçekler ışığında kendisine iade etmek zorundayız.” diyen Emir, “Zira bilmediği (veya bilmezden geldiği) konuda ısrar eden taraf kendisi.” ifadelerini kullandı.

"KAYBETTİĞİNİZDE YENİLEDİĞİNİZ 2019 İSTANBUL SEÇİMLERİNDEN HATIRLARSINIZ”

“ 'Bilmeyenler ve bilmediğini bilmeyenler' için tarihi, hukuki ve belgelere dayalı o kronoloji” diyen Murat Emir, şu ifadelere yer verdi:

“3 Kasım 2002 genel seçimleri yapıldı; Siirt ilinden Fadıl Akgündüz (Bağımsız), Mervan Gül (AK Parti) ve Ekrem Bilek (CHP) milletvekili seçildi. O tarihte Erdoğan, TCK 312. madde mahkumiyeti nedeniyle 'seçilme yeterliliğine' sahip olmadığı için aday dahi olamadı. 2 Aralık 2002’de YSK, 978 sayılı kararıyla Siirt'in Pervari ilçesindeki sandık kurullarının usulsüz oluşturulması gerekçesiyle Siirt seçimini ve seçilen 3 vekilin tutanaklarını iptal etti, seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Yazıcı'nın atladığı kritik nokta, saf bir 'yenileme seçimi'nde (Milletvekili Seçimi Kanunu Md. 39 gereği) yeni aday listesi verilemez. Sadece mevcut adaylarla seçime gidilir. Mervan Gül adaylıktan çekilse bile yerine 'dışarıdan' yeni bir isim yani Erdoğan yazılamazdı. Bunu kaybettiğinizde yenilediğiniz 2019 İstanbul seçimlerinden hatırlarsınız.”

“ANAYASA'NIN 78. MADDESİNE DAYANILARAK ARA SEÇİM YAPILDI”

Sözlerinin devamında, “Aralık 2002’de yenileme seçiminde listenin değiştiremeyeceği bilindiği için bir anayasa değişikliği süreci başlatıldı. Önce Anayasa madde 76 değiştirilerek Erdoğan’ın önünü kesen 'ideolojik ve anarşik eylemlere katılma' ibaresi çıkarıldı” ifadelerini kullanan Emir, “Ardından Anayasa madde 78’e 'Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır' ibaresi eklendi.” dedi.

Emir, “Yetmedi; Anayasa'nın 67. maddesindeki ara seçim kısıtlamalarını aşmak için Geçici 1. madde getirildi ve bu değişikliğin '22. dönem içindeki ilk ara seçimde uygulanacağı' hüküm altına alındı.” ifadelerini kullandı.

“Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, veto ederken yapılan işin adını bir kişinin milletvekili olması için tasarlanmış kişiye özel bir Anayasa değişikliği ve ara seçim olarak koymuştu.” açıklamasında bulunan Emir, “Anayasa değişikliği 31 Aralık 2002'de Resmi Gazete'de yayımlandı ve Siirt'te Anayasa'nın 78. maddesine dayanılarak ara seçim yapıldı. Liste değiştirildi, Mervan Gül çekildi ve Erdoğan aday yapılarak milletvekili seçildi.” sözlerini sarf etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıklamasının girişinde tam olarak şu ifadeleri kullanıyor:



"İnsan her şeyi bilmez, bilemez. Bu son derece normal ve insani bir durumdur. Ama bilmediği konuda, düzeltme yapılmış olmasına karşın, yanlışta ısrar etmek, ‘bilmediğini… — Murat Emir (@muratemirchp) April 11, 2026

“GERÇEKLER İNATÇIDIR; SİYASİ İHTİYAÇLARA GÖRE ŞEKİL DEĞİŞTİRMEZLER"

CHP’li Emir, açıklamasının devamında “Yazıcı, Milletvekili Seçim Kanunu'nun 39. maddesini işaret ederek 'Seçimin yenilenmesi ibaresi var, ara seçim yok' diyor. Kendisine kanunun ilgili maddesinin son fıkrasını okumasını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullanarak “Zira orada 'Sırada olanlar yetmediği takdirde, açık kalan milletvekillikleri için Kanunun ara seçimi hakkında kabul ettiği hükümlere uyulur' deniliyor.” dedi.

“Ayrıca Sayın Yazıcı, Milletvekili Seçim Kanunu’nun 39. maddesini dikkatli okusaydı, 'seçimin yenilemesi' diye bir kavram olmadığını, seçimin yeniden yapılmasının tarif edildiğini görecekti. Burada da kasıtlı bir çarpıtma görülmektedir.” ifadelerine yer veren Emir, “Yani bizzat Yazıcı'nın referans gösterdiği mevzuat dahi, sürecin tıkanması durumunda kapıyı açıkça ara seçim kurallarına bağlıyor.” sözlerini sarf etti.

Emir, sözlerinin devamında “İşin özü Siirt’te sadece sandıkların yeniden kurulduğu basit bir 'yenileme seçimi' yok. Ortada; seçime giremeyen Erdoğan’ın Meclis'e girmesi için bir ilin vekilsiz kalması üzerine Anayasa'nın 76. ve 78. maddelerinin değiştirildiği, 'geçici madde' ile de özel hukukun yaratıldığı ve adının bizzat Anayasa metniyle 'ara seçim' olarak tescillendiği siyasi ve hukuki bir gerçeklik var. Gerçekler inatçıdır; kişilere, partilere veya siyasi ihtiyaçlara göre şekil değiştirmezler." açıklamasında bulundu.

Sayın Bozdağ sadece YSK kararına yaslanıyor ama bilip de yazmadığını biz ekleyelim. YSK'nın Siirt seçimlerini iptali ve yeniden seçim kararı sonrasında RTE'nin seçme girmesi olanaksız olduğu için, Anayasaya 78/son eklenerek ara seçim şartlarına RTE'nin de aday olabileceği bir…

BOZDAĞ’A DA YANIT VERDİ!

Murat Emir, sosyal medya hesabından ara seçime ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’a da yanıt vererek “Sayın Bozdağ sadece YSK kararına yaslanıyor ama bilip de yazmadığını biz ekleyelim. YSK’nın Siirt seçimlerini iptali ve yeniden seçim kararı sonrasında RTE’nin seçme girmesi olanaksız olduğu için, Anayasaya 78/son eklenerek ara seçim şartlarına RTE’nin de aday olabileceği bir olanak yaratıldı. Anayasa 78/son ve Milletvekili seçim kanunu 39/son uyarınca yapılan şey tartışmasız ara seçimdir.” dedi.