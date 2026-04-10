Özgür Özel ara seçimi ortadan kaldırabilecek tek şeyi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ara seçim tartışmasına ilişkin en net mesajını verdi. Özel, CHP’nin ara seçim talebinden vazgeçmesinin ancak erken seçim tarihinin ilan edilmesiyle mümkün olacağını söyledi. Böylece tartışmanın merkezine yalnızca Meclis takvimini değil, doğrudan sandığı yerleştirdi. Özel şunları ifade etti:

" Ara seçimle ilgili talebimiz nettir. Ama ara seçim talebinden vazgeçer misiniz derseniz onu ortadan kaldırabilecek tek şey erken seçimin tarihinin ilan edilmesidir. Bu açıdan da milletin önüne bir sandık koyarlarsa millet tüm sorunları çözecek bir çözümü sandıkta üretecektir.""

Özel, Babacan’la yaptıkları görüşmede hem dış politikayı hem de ekonomideki son tabloyu ele aldıklarını anlattı. İran’a yönelik gelişmelerin, İsrail’in Filistin ve İran hattındaki politikalarının ve bunların Türkiye’ye yansımalarının değerlendirildiğini belirtti. CHP heyetinin hazırladığı ekonomi raporunu da Babacan’a sunduklarını söyleyen Özel, savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine karşı kısa, orta ve uzun vadeli önerileri paylaştıklarını ifade etti.

Görüşmenin bir diğer başlığı siyasi etik oldu. Özel, iki partinin de geçmişte bu alanda attığı adımları hatırlattı ve Meclis’te bekleyen Siyasi Etik Kanunu’nun bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi. Bu düzenlemenin yalnızca genel başkanları, bakanları ve cumhurbaşkanını değil, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerini de kapsaması gerektiğini vurguladı.

Mal varlıklarının açık ve denetlenebilir olması gerektiğini savunan Özel, siyasette şeffaflığın zorunlu olduğunu dile getirdi. Bu konuda iktidara da açık çağrı yapan Özel, parlamentoda en çok milletvekiline sahip iki partinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

KURTULMUŞ'TAN RANDEVU

Özel, ara seçimin anayasal bir zorunluluk hâline geldiğini savundu. Bu konuda Babacan’la aynı değerlendirmeyi paylaştıklarını belirten Özel, siyasi parti ziyaretlerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan da randevu isteyeceklerini açıkladı.

CHP lideri, yasamanın üzerindeki anayasal yükümlülüğe yürütmenin müdahale etmesine karşı çıktı. “Türkiye’nin gündeminde böyle bir şey yok” yaklaşımını kabul etmediklerini söyleyen Özel, konunun Meclis zemininde tartışılmaya devam edeceğini belirtti.

Ancak Özel’in açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm, ara seçimden geri adım şartını açıkça tarif etmesi oldu. CHP’nin pozisyonunun değişmesi için tek ihtimalin erken seçim tarihinin ilan edilmesi olduğunu söyleyen Özel, çözüm adresi olarak yine sandığı gösterdi.

ŞİMŞEK'E EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Özel, konuşmasında ekonomi yönetimini de sert sözlerle eleştirdi. Türkiye’de yalnızca enflasyon değil, “mazeret enflasyonu” yaşandığını söyleyen Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tutmayan hedeflere sürekli yeni gerekçeler ürettiğini savundu.

Savaşın elbette ekonomileri etkilediğini belirten Özel, asıl sorunun Türkiye ekonomisinin bu sürece hazırlıksız yakalanması olduğunu söyledi. Rezervlerin geçmişte siyasi müdahaleler nedeniyle eritildiğini ileri süren Özel, bugün yaşanan şoklara karşı kullanılabilecek imkânların daha önce tüketildiğini savundu.

Özel, bu kaynakların emeklilere ve asgarî ücretlilere ara zam, üreticiye ve ihracatçıya destek, KOBİ’lere enerji yardımı ve esnafa uygun kredi olarak kullanılabileceğini söyledi.

Özel, ekonomi yönetiminin savunmalarına karşı toplumun artık yeni açıklamalar değil, seçim tarihi duymak istediğini söyledi. CHP’nin ara seçim talebinin açık olduğunu belirten Özel, bu talebi ortadan kaldırabilecek tek şeyin erken seçim kararının ilanı olduğunu yineledi.

