CHP lideri Özel'den 'Malazgirt Zaferi' mesajı

CHP lideri Özel'den 'Malazgirt Zaferi' mesajı
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladı. Özel paylaşımında, "Tarihimizin dönüm noktalarından olan Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin dönüm noktalarından olan Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlu olsun. Büyük Taarruz'dan 851 yıl önce, yine bir 26 Ağustos günü kazanılan bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum."

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Malazgirt Zaferi'ni kutladı. İmamoğlu paylaşımında, "Ebedi yurdumuz Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Alparslan Gazi ve bütün şehitlerimizi minnetle anıyor, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümünü kutluyorum" dedi.

İmamoğlu'ndan 'Malazgirt Zaferi' mesajıİmamoğlu'ndan 'Malazgirt Zaferi' mesajı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti