CHP lideri Özel'den 'Malazgirt Zaferi' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladı. Özel paylaşımında, "Tarihimizin dönüm noktalarından olan Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin dönüm noktalarından olan Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlu olsun. Büyük Taarruz'dan 851 yıl önce, yine bir 26 Ağustos günü kazanılan bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum."



İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Malazgirt Zaferi'ni kutladı. İmamoğlu paylaşımında, "Ebedi yurdumuz Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Alparslan Gazi ve bütün şehitlerimizi minnetle anıyor, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümünü kutluyorum" dedi.

