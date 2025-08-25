İmamoğlu'ndan 'Malazgirt Zaferi' mesajı

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Malazgirt Zaferi'ni kutladı.

"Malazgirt Zaferi, dünyada yeni bir dönemin kapılarını araladı" diyen İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çin’den İran’a uzanan geniş Avrasya coğrafyasına dağılmış Oğuz Türkleri, Anadolu’nun zengin kültürleriyle harmanlanarak yeni bir çağa adım attılar.

Bu topraklarda Türklerin, Kürtlerin ve kadim halkların bir arada yaşama tecrübesinden doğan Anadolu irfanı, Osmanlı döneminde Balkanlar’a, Avrupa’ya, Arap Yarımadası’na ve Kuzey Afrika’ya uzanan büyük yolculuğunu sürdürdü.

Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşımıza, tarihimiz bize muazzam bir birikim taşıdı. Bu birikim üzerine Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde mazlum halklara öncülük eden bir bağımsızlık savaşı verdik. Arkasından tarihi bir atılımla vatanımız Anadolu’da Türkiye Cumhuriyeti’mizi hep birlikte kurduk.

Türküyle, Kürdüyle, milletimizin bütün evlatları aynı safta omuz omuza yürüdü. Cumhuriyet yurttaşlarımızın eşitlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuna dayanır. Bu eşitlik ve kardeşlik milletimizin en kıymetli kudretidir. Kardeşliğimizi güçlendirmenin yolu, yurttaşlarımızın eşit haklara sahip olduğu, kendini özgür hissettiği ve hür iradeleriyle seçtikleri temsilciler aracılığıyla ülkelerini yönettikleri bir demokratik düzendir.

Demokratik Cumhuriyet, tarihsel yolculuğumuzun en önemli aşamasıdır. Milletimize söz veriyoruz ki; kardeşliği daha da pekiştirecek, demokrasi yolunda birleşerek, yurtta adalet ve huzuru tesis edeceğiz. Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan Akdeniz’e, dünyada barış ve istikrarın öncüsü olacağız.

Ebedi yurdumuz Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Alparslan Gazi ve bütün şehitlerimizi minnetle anıyor, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümünü kutluyorum."