CHP kurultaya giderken: Dördüncü iddianame İstanbul İl Kongresi mi?

Kurultay sürecini başlatan ve ilçe başkanlarını seçecek delegeleri belirlemek üzere mahalle seçimlerine devam eden CHP, kış aylarında olağan kurultayını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Öte yandan soruşturmaların hedefindeki CHP’ye dair 2023 yılındaki İstanbul İl Kongresi'ne yönelik iddianame hazırlığı yapıldığı ve çeşitli ifadelerin alınmaya devam edildiği öğrenildi.

2023 yılında olağan kurultayını gerçekleştiren CHP’nin bu kurultayı Bursa’dan Ankara’ya gönderilen bir dosya ile soruşturma konusu olmuştu. Kurultay hakkında biri ceza biri de kurultayın iptaline ilişkin olmak üzere iki dava açıldı. Kurultayın iptaline ilişkin dava 15 Eylül’de görülecekken, ceza davasının görüleceği mahkeme ise henüz belirlenemedi.

Öte yandan CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ne yönelik de uzun süredir bir soruşturma devam ettiği biliniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süre gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında CHP’liler ile birlikte, İBB ve kurultay soruşturmalarından tanık olarak ifade veren Tolgahan Erdoğan’ın aralarında bulunduğu isimler de ifade verdi.
Öte yandan İstanbul İl Kongresi için CHP’li çok sayıda belediye başkanını tutuklatan ifadeleri veren Aziz İhsan Aktaş’ın da ifadelerinin de devam eden tedbir davasındaki dosyaya dahil edildiği biliniyor. Aktaş’ın ifadelerinin benzer biçimde ceza davasına da dahil edilebileceği ve yeniden ifadesinin alınabileceği belirtiliyor.

Kulislerde CHP’ye yönelik yürütülen soruşturmaların merkezi haline gelen İstanbul’da hazırlanacak iddianameler arasında il kongresine yönelik iddianame olduğu da konuşuluyor.

CHP’liler, CHP’nin olağan kurultayını büyük oranda etkileyen CHP İstanbul İl Kongresi üzerinden kurultaya gidilmek istendiğini düşünüyor.

Özellikle CHP’li tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat üzerinden soruşturmanın büyütülmek istendiği, ancak Akpolat’ın buna karşı net tavır takınması üzerine farklı yollar arandığı belirtiliyor. Bu yolun Aziz İhsan Aktaş olabileceği hem ceza hem tedbir davasının odağına Aktaş’ın oturtulmak istendiği belirtiliyor.

CHP’liler, Ankara’da devam eden davalar ile “İstenilen sonuçların alınamayacağının anlaşılması üzerine” bu yeni yola girildiğini dile getiriyor. CHP’lilere göre, partileri üzerindeki baskıyı arttırmak isteyen iktidar, bu yolla CHP’ye yeni bir baskı kanalı kurmayı hedefliyor.

Sürece dair CHP’li hukukçuların süreci yakından takip ettiği ve Ankara’dakine benzer biçimde kapsamlı hazırlık yaptığı da öğrenildi.

