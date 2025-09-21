CHP Konak İlçe Kongresi'nde kazanan belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreci devam ederken ilçe kongreleri kapsamında bugün İzmir'de Konak İlçe Kongresi yapıldı.

Divan Başkanlığını CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun yaptığı kongre Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Kongrede yarış iki aday arasında gerçekleşti. Orçun Altanhan beyaz listeyle ilçe Başkanlığı için yarışırken rakibi Serkan Kalmaz mavi listeyle yarışa girdi. Mevcut ilçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ise kongrede aday olmadı.

MEVCUT BAŞKAN ADAY OLMADI

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nın, Kalmaz'ın listesinde yer aldı.

Kongre saat 14. sıralarında başlarken, konuşmalar ve çıkan tartışmalar nedeniyle oy verme işlemine saat 18.00'de başlandı. 20.00 sularında ise sadıklar kapandı.

SERKAN KALMAZ KAZANDI

363 geçerli oyun çıktığı oylamada mavi listeyle Serkan Kalmaz kazandı. Kalmaz, 238 oy alırken rakibi Orçun Altanhan ise 156 oy aldı.

GAZİEMİR VE KARŞIYAKA KONGRELERİ ERTELENDİ

CHP Olağanüstü Kurultayı nedeniyle bugün yapılması planlanan Gaziemir ve Karşıyaka ilçe kongreleri de ertelendi.

Karşıyaka İlçe Kongresi 24 Eylül Çarşamba ve Gaziemir İlçe Kongresi 28 Eylül Pazar günü yapılacak.