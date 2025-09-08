CHP İstanbul İl binasını abluka alan polislere suç duyurusu!

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak yerlerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyetinin görevlendirmesinin ardından Tekin, bugün il binasına gireceğini açıklamıştı. Bunun üzerine, CHP’li milletvekilleri ve vatandaşlar, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde binanın önünde nöbete başladı. Polis ekipleri ise binayı abluka altına aldı.

Bugün ise, Tekin’in binaya doğru yola çıkmasının ardından polis ekipleri, CHP’li milletvekilleri ve vatandaşlara biber gazıyla müdahalede bulundu.

CHP’Lİ ÜYEDEN POLİSLERE SUÇ DUYURUSU!

CHP üyesi Mehmet Can Seyhan, partinin İstanbul İl Başkanlığı binasına girişinin polis tarafından engellenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda avukat olan Seyhan, suç duyurusu dilekçesinde, bugün sabah parti faaliyetlerine katılmak için Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmek üzere yola çıktığını fakat Vadi İstanbul Camisi karşısındaki site önünde polis tarafından tüm yolların kapatıldığını gördüğünü ifade etti.

“AVUKAT OLSANIZ DA FARK ETMEZ”

Polislerden milletvekilleri dışında kimsenin içeri alınmayacağı yönünde talimat aldığını öğrendiğini aktaran Seyhan, kendilerine yazılı bir karar gösterilmediğini ifade etti. Seyhan, avukatlık kimliğini ve parti üyeliğini göstermesine rağmen içeri alınmadığını vurgularken kendisine "Avukat da olsanız fark etmez, müvekkiliniz buraya gelsin" denildiğini kaydetti.

Bu uygulama nedeniyle siyasi faaliyetlere katılım hakkının, seyahat özgürlüğünün ve avukatlık görevinin ihlal edildiğini belirten Seyhan, verdiği dilekçede, kolluk kuvvetleri ve emri veren mülki idare amirleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, siyasi hakların kullanımını engelleme ve görevi kötüye kullanma" suçlarından kamu davası açılmasını talep etti.

