CHP İl Binası önünde ters kelepçeyle gözaltı

Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde devam eden polis ablukası devam ediyor. Polis, biber gazı müdahalesinin ardından alandaki kişileri gözaltına alırken, ters kelepçe ile götürdü.

CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden alarak yerine Gürsel Tekin'in aralarında bulunduğu heyetin kayyum olarak atanmasına ilişkin mahkeme kararı krize neden oldu. Gürsel Tekin'in kayyum olarak il binasına gideceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları harekete geçti.

Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin'den polislerin arasında açıklama!Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin'den polislerin arasında açıklama!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanan partili gençler Tekin'i içeri almamak için destek çağrısı yaptı. Çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etti.

Gece çıkan arbedenin ardından birçok vatandaş il binasına giriş yapabildi. Sabah saatlerinde çevreye onlarca yeni barikat yerleştirildi.

Kayyum Gürsel Tekin İl Başkanlığına doğru yola çıkarken polis, vekillere ve yurttaşlara biber gazı sıktı.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTI

Evrensel'in haberine göre, biber gazı müdahalesinin ardından polis alandaki kişileri gözaltına alırken, ters kelepçe ile götürdü.

terskelepce.jpg

terskelepce1.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

