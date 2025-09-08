Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin'den polislerin arasında açıklama!

Son dakika... Kayyum Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polislerin arasında açıklama yapıyor...

Kayyum Gürsel Tekin, siyah bir araçla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Tekin, yüzlerce polisin arasında açıklama yapıyor...

Tekin:

Arkadaşlarım ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yoktu. Hatta daha ileri gidiyorum. O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı biri birbirlerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. Yapmayın dedim. Yarın yüz yüze bakacaksınız. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki 1,5 yıldır süren bir sorun mahkeme koridorlarına düştü. Ve mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'liler. Taraflar CHP'liler. Bize öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer.

Biz Kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta. Kayyum Beşik Şişli'de. Bizim ilk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildikçe bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz şimdi gerek delegenin gerekse mevcut il başkanını yöneticilerimizin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce oturarak bertaraf etmektir.

Ama ne gariptir 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen sadece dedik ki Baba ocağına giderken el ele kol kola vererek gidelim. Bütün bu sorunları çözelim. Hiç sorun değil hiç sorun değil. İsterse kurşun atsınlar. (Kafasına su şişesi atıldı)

Hiçbir şey bizi engelleyemez. Hiç merak etmesinler. Efendim partililerin yoğun tepkisi var. Neye bağlıyorsunuz? Partililer değildir kardeşim. Cumhuriyet Halk Partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum. Hiç merak etmesinler. Şimdi bütün bu sorunların çözülebilmesi için sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti. Devam ediyor. Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız bizim bir an önce partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Ve kaldı ki hani bir deyim var ya bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

