CHP 'Halkın sorunları için çalışmaya devam edelim' dedi: Genel Kurul'da reddedildi
İsrail'in tamamını işgal etmeye hazırlandığı Gazze için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin çalışmalara devam edelim önerisi reddedildi.
TBMM'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde Genel Kurul'da Gazze için olağanüstü toplantı düzenlendi.
Her partiden çok sayıda ismin konuştuğu toplantı TBMM Genel Kurulu’nda Başkanlık Tezkere'sinin oy birliğiyle kabul edildi.
Tezkerenin ardından söz alan CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır’ın imzalarıyla sunulan “TBMM’nin çalışmalarına olağanüstü toplantıdan sonra devam etmesine” ilişkin önerge okundu.
CHP'NİN 'HALKIN SORUNLARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDELİM' ÖNERİSİ REDDEDİLDİ
Halkın sorunlarının artması nedeniyle meclisin çalışmalara devam etmesi gerektiği belirtilen öneri oylamayla reddedildi.
Numan Kurtulmuş, olağanüstü toplantı konusunun tamamlandığını belirterek, “Gündemde bulunan konuları görüşmek için Anayasa ve İç Tüzük gereği 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
GENEL KURUL'DA REDDEDİLEN ÖNERGE
CHP'nin verdiği önergede vatandaşların ekonomik sıkıntılarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
- "Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Vatandaşların çok büyük bir bölümü ya hiç gelir elde edemiyor ya da açlık ve yoksulluk sınırının altında gelirlerle geçinmeye çalışıyor. Yüksek enflasyon vatandaşların gelirlerini erittikçe eritiyor, açlık sınırının 30 bin liraya yaklaştığı bir dönemde 10 milyon çalışan 22 bin 104 liralık asgari ücretle, 4 milyondan fazla emekli 16 bin 881 lira ve 10 milyon emekli de bu rakama yakın emekli aylıklarıyla geçinmeye çalışıyor.
- Yüksek kira fiyatları yüzünden yaşanan barınma krizi derinleştikçe derinleşiyor. Tarım sektörü ilkbahar aylarında yaşanan don ve yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle can çekişiyor. Türkiye gıda enflasyonunda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında bulunuyor. Türkiye barınma krizinden sonra hızla bir gıda krizine doğru gidiyor.
- Yüksek reel faizler yatırımı, üretimi ve istihdamı baskılıyor. Gerçek işsizlik yüzde 33 civarında seyrediyor. Çalışmak ya da daha uzun süre çalışmak isteyen 13 milyon 500 bin kişiye iş yaratmak gerekiyor. Finansal borcunu ödeyemeyen işletme ve hatta vatandaş sayısı büyüdükçe büyüyor. Tek adam rejimi kontrolü altına aldığı yargı eliyle Türkiye siyasetini dizayn etmeye çalışıyor, Anayasa ve yasalar hiçe sayılıyor.
- Tek adam rejiminin kabul etmediği yüksek yargı kararları uygulanmıyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ayaklar altında çiğneniyor. Yerel yönetimlerde millet iradesi, haksız ve hukuksuz tutuklamalar ve kayyumlar eliyle yok ediliyor.
- Türkiye bu ve benzeri sorunlarla baş etmeye çalışırken Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ara vermiş olması kabul edilemez. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantı gündem gündeminin tamamlanmasından sonra İç Tüzük'ün 7'nci maddesinin son fıkrası uyarınca çalışmalarına devam etmesini arz ve teklif ederiz"
