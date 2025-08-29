CHP 'Halkın sorunları için çalışmaya devam edelim' dedi: Genel Kurul'da reddedildi

Yüksek reel faizler yatırımı, üretimi ve istihdamı baskılıyor. Gerçek işsizlik yüzde 33 civarında seyrediyor. Çalışmak ya da daha uzun süre çalışmak isteyen 13 milyon 500 bin kişiye iş yaratmak gerekiyor. Finansal borcunu ödeyemeyen işletme ve hatta vatandaş sayısı büyüdükçe büyüyor.

Tek adam rejimi kontrolü altına aldığı yargı eliyle Türkiye siyasetini dizayn etmeye çalışıyor, Anayasa ve yasalar hiçe sayılıyor.