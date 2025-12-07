CHP Gençlik Kolları'ndan 81 ilde dayanışma eylemi!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) İstanbul'da düzenlediği Mesleki Eğitim Zirvesi'nde MESEM programını protesto eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 17 öğrenci tutuklanmıştı.

Öğrencilerin avukatı Bilge Hilal Bilgin, öğrencilerin tutuklanmasının ardından yaptığı halktv.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"'Mala zarar verme' suçlamasıyla tutuklandılar ama dosyada hangi mala zarar verildiğine ilişkin tek bir bilgi yok. Ortada zarar gören bir mal yok, zarar veren bir kişi yok, zararın miktarı yok. Dosyada hiçbir şey yok. 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' deniyor ama ortada görevini yapması engellenmiş bir kamu görevlisi dahi yok. Suç vasfı yok ama tutuklama var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partili (TİP) 17 gencin MESEM protestoları nedeniyle tutuklanması üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı.

Gençlerin durumu hakkında bilgi alan CHP Genel Başkanı Özel, TİP Genel Başkanı Baş’a dayanışma duygularını iletti.

CHP lideri Özel ayrıca bugün, hukukçu Parti Meclisi üyelerini, 17 genci gençleri cezaevinde ziyaret etmek, bilgi almak ve destek olmak üzere görevlendirdi.

Özel'in verdiği talimatın ardından CHP Gençlik Kolları bugün 81 ilde dayanışma için eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

Gençlik kollarının sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: