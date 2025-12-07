CHP Gençlik Kolları'ndan 81 ilde dayanışma eylemi!

CHP Gençlik Kolları'ndan 81 ilde dayanışma eylemi!
Yayınlanma:
CHP Gençlik Kolları, MESEM uygulamasına tepki göstermek ve MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan TİP üyesi 17 genç ile dayanışmak için 81 ilde eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) İstanbul'da düzenlediği Mesleki Eğitim Zirvesi'nde MESEM programını protesto eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 17 öğrenci tutuklanmıştı.

Beşiktaş'ta MESEM protestosu: Yusuf Tekin görevden alınsın!Beşiktaş'ta MESEM protestosu: Yusuf Tekin görevden alınsın!

"SUÇ VASFI YOK AMA TUTUKLAMA VAR""

Öğrencilerin avukatı Bilge Hilal Bilgin, öğrencilerin tutuklanmasının ardından yaptığı halktv.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"'Mala zarar verme' suçlamasıyla tutuklandılar ama dosyada hangi mala zarar verildiğine ilişkin tek bir bilgi yok. Ortada zarar gören bir mal yok, zarar veren bir kişi yok, zararın miktarı yok. Dosyada hiçbir şey yok. 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' deniyor ama ortada görevini yapması engellenmiş bir kamu görevlisi dahi yok. Suç vasfı yok ama tutuklama var"

MESEM protestosunda 16 TİP'li öğrenci tutuklanmıştı! Avukat Bilgin: Ortada suç yok tutuklama varMESEM protestosunda 16 TİP'li öğrenci tutuklanmıştı! Avukat Bilgin: Ortada suç yok tutuklama var

CHP Gençlik Kolları'ndan 81 ilde çağrı: MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan öğrencilerle dayanışma eylemi yapılacak

ÖZEL'DEN ERKAN BAŞ'A DAYANIŞMA TELEFONU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partili (TİP) 17 gencin MESEM protestoları nedeniyle tutuklanması üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı.

Gençlerin durumu hakkında bilgi alan CHP Genel Başkanı Özel, TİP Genel Başkanı Baş’a dayanışma duygularını iletti.

CHP lideri Özel’den Erkan Baş'a dayanışma telefonuCHP lideri Özel’den Erkan Baş'a dayanışma telefonu

PARTİSİNE TALİMAT VERDİ

CHP lideri Özel ayrıca bugün, hukukçu Parti Meclisi üyelerini, 17 genci gençleri cezaevinde ziyaret etmek, bilgi almak ve destek olmak üzere görevlendirdi.

CHP GENÇLİK KOLLARINDAN 81 İLDE EYLEM

Özel'in verdiği talimatın ardından CHP Gençlik Kolları bugün 81 ilde dayanışma için eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

Gençlik kollarının sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

İstanbul’daki arkadaşlarımızın çağrısını, Ankara’daki arkadaşlarımızın direncini 81 ile taşıyoruz!

Bu ülkenin güzel çocukları düzeninin kirli çarklarında eriyip gitmesin diye MESEM’e karşı ses yükseltiyor, MESEM düzenini protesto ettikleri için tutuklanan 17 TİP’li arkadaşımızla dayanışma gösteriyoruz.

Pazar günü 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz.

Çünkü çocuklar uyurken susulur, ölürken değil!

Haksızlığa boyun eğmiyoruz, sesimizi büyütüyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Türkiye
Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis devrildi: 2'si ağır 5 yaralı
Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis devrildi: 2'si ağır 5 yaralı
YPG'ye operasyon sinyalleri! Güvenlik kaynakları tarih verdi
YPG'ye operasyon sinyalleri! Güvenlik kaynakları tarih verdi