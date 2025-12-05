CHP lideri Özel’den Erkan Baş'a dayanışma telefonu

CHP lideri Özel’den Erkan Baş'a dayanışma telefonu
Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel, TİP üyesi 16 gencin MESEM protestoları nedeniyle tutuklanması üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partili (TİP) 16 gencin MESEM protestoları nedeniyle tutuklanması üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı.

Gençlerin durumu hakkında bilgi alan CHP Genel Başkanı Özel, TİP Genel Başkanı Baş’a dayanışma duygularını iletti.

PARTİSİNE TALİMAT VERDİ

CHP lideri Özel ayrıca bugün, hukukçu Parti Meclisi üyelerini, 16 genci gençleri cezaevinde ziyaret etmek, bilgi almak ve destek olmak üzere görevlendirdi.

MESEM protestosunda 16 TİP'li öğrenci tutuklanmıştı! Avukat Bilgin: Ortada suç yok tutuklama varMESEM protestosunda 16 TİP'li öğrenci tutuklanmıştı! Avukat Bilgin: Ortada suç yok tutuklama var

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) İstanbul'da düzenlediği Mesleki Eğitim Zirvesi'nde MESEM programını protesto eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 öğrenci tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Siyaset
Mansur Yavaş'tan yurttaşlara çağrı: Hepimizin sorumluluğu
Mansur Yavaş'tan yurttaşlara çağrı: Hepimizin sorumluluğu
Şara'nın eşi İstanbul'da eğitim hakkında konuştu
Şara'nın eşi İstanbul'da eğitim hakkında konuştu
TRT 'Başkenti susuz günler bekliyor' haberini sildi! Mansur Yavaş isyan etmişti
TRT 'Başkenti susuz günler bekliyor' haberini sildi! Mansur Yavaş isyan etmişti