CHP lideri Özel’den Erkan Baş'a dayanışma telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partili (TİP) 16 gencin MESEM protestoları nedeniyle tutuklanması üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı.

Gençlerin durumu hakkında bilgi alan CHP Genel Başkanı Özel, TİP Genel Başkanı Baş’a dayanışma duygularını iletti.

PARTİSİNE TALİMAT VERDİ

CHP lideri Özel ayrıca bugün, hukukçu Parti Meclisi üyelerini, 16 genci gençleri cezaevinde ziyaret etmek, bilgi almak ve destek olmak üzere görevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) İstanbul'da düzenlediği Mesleki Eğitim Zirvesi'nde MESEM programını protesto eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 öğrenci tutuklanmıştı.