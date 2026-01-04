"Digital 2026 Global Overview" raporuna göre Türkiye, ChatGPT kullanım oranında zirveye yerleşti.

Yapay zeka teknolojileri tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, Türkiye bu alanda dikkat çekti. We Are Social ve Meltwater tarafından yayımlanan Ekim 2025 verilerine göre, "ChatGPT Kaynaklı Yapay Zeka Web Trafiği" listesinde Türkiye, yüzde 94,49’luk rekor bir oranla dünya birincisi oldu.

Dünya ortalaması ise yüzde 80,92 seviyesinde kaldı.

Gemini, ChatGPT'yi şok etti!

Verileri değerlendiren Cremicro Kurucusu Haydar Özkömürcü, bu rakamların Türk tüketicisinin alışkanlıklarındaki değişimi kanıtladığını belirtti. Özkömürcü, Türk insanının artık sadece arama motorlarını değil, doğrudan yapay zeka sohbet botlarını rehber edindiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Rapor açıkça gösteriyor ki; Türkiye'de yapay zeka kullanan her 100 kişiden yaklaşık 95'i, bir ürün veya hizmet ararken ChatGPT'nin yönlendirmelerine güveniyor. Bu, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dominasyon.

Artık sadece Google'da ilk sayfada olmak yetmiyor; markanızın ChatGPT tarafından 'önerilen' ve 'referans gösterilen' bir otorite olması gerekiyor. Buna 'Generative Engine Optimization' (GEO) veya AIO diyoruz. Bu veriler ışığında net bir şekilde söyleyebilirim ki; AIO stratejisinin dünyada en fazla işe yaradığı ve en yüksek geri dönüşü sağladığı ülke Türkiye'dir.