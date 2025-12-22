Gemini, ChatGPT'yi şok etti!

Yapay zeka denince ilk akla gelen uygulamalardan ChatGPT tahtından oldu. Gemini'nin elindeki önemli bir silah ChatGPT'yi geride bıraktı.

Teknoloji dünyasının iki devi arasındaki kavgada dengeler değişti. Google'ın yapay zekası Gemini, ezeli rakibi ChatGPT'yi solladı.

Dijital pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın son raporu, yapay zeka ligindeki liderliğin el değiştirdiğini belgeledi. İndirme sayıları ve uygulamada geçirilen süre bakımından Google Gemini, son aylarda OpenAI'ın efsanesi ChatGPT'yi geride bırakmayı başardı. Ancak bu zaferin arka planında Google'ın yıllardır süren "internet hakimiyeti" yatıyor.

BU ÜSTÜNLÜK TEKNOLOJİDEN DEĞİL 'VERİ'DEN GELİYOR

İnternet altyapı devi Cloudflare'in CEO'su Matthew Prince, Wired dergisine verdiği demeçte Google'ın bu yükselişini "haksız rekabet" imasıyla eleştirdi. Prince'e göre Gemini'nin ChatGPT'den daha iyi performans göstermesinin sebebi daha iyi çipler, daha zeki mühendisler veya üstün bir teknoloji değil; sadece "daha fazla veriye" sahip olmaları.

RAKİPLERİNE FARK ATTI: GOOGLE HER ŞEYİ GÖRÜYOR

Prince'in paylaştığı veriler aradaki uçurumu gözler önüne serdi. Google, arama motoru tekelini kullanarak internetin her köşesine ulaşabiliyor.

Rakamlar çarpıcı:

Google, internetteki sayfaları OpenAI'dan 3,2 kat,

Microsoft'tan 4,6 kat,

Anthropic ve Meta'dan ise 4,8 kat daha fazla görüyor ve tarıyor.

YA HEP YA HİÇ: SİTELERİ KÖŞEYE SIKIŞTIRIYORLAR

Google'ın en büyük kurnazlığı ise "Arama Botu" ile "Yapay Zeka Botunu" birleştirmesi. Bir web sitesi sahibi, "İçeriğimi yapay zeka eğitmek için kullanma" diyerek Google'ın botunu engellemek isterse, dünyanın en büyük arama motorundan da silinme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Prince bu durumu, "Birinden çıkmayı tercih edemiyorsunuz, bu gerçek bir zorluk. İnanılmaz derecede ayrıcalıklı bir erişime sahipler" sözleriyle özetledi.

400 MİLYAR VERİ HIRSIZLIĞI ENGELLENDİ

Cloudflare CEO'su, Google'ı "internetteki ilerlemeyi engelleyen şirket" olarak tanımlayarak, içerik üreticilerini korumak için harekete geçtiklerini belirtti. 1 Temmuz'da ilan ettikleri "İçerik Bağımsızlık Günü" kapsamında ücretsiz koruma araçları sunduklarını belirten Prince, "Bu araçlar sayesinde 400 milyardan fazla yapay zeka talebinin veri çekmesi engellendi" dedi.

