'Yapay zeka bakan rüşvet aldı' bakın gerçek ne çıktı

Arnavutluk’ta dünyanın ilk yapay zekâ bakanının rüşvet suçlamasıyla tutuklandığına dair iddialar, sosyal medyada hızla yayılarak uluslararası gündeme taşındı. Ancak dikkat çeken bu anlatı, gerçekte Balkan ülkelerindeki yolsuzluk sorununu alaya alan bir mizah sitesinin kurgusundan ibaret.

EuroNews Türkçe'de yer alan habere göre; haberin kaynağı, Hırvatistan merkezli hiciv platformu NewsBar. Türkçede Zaytung’a, İngilizcede The Onion’a benzeyen bu site, Arnavutluk’un yolsuzlukla mücadele çabalarını mizahi bir dille eleştirirken “Diella” adlı yapay zekâ bakanın rüşvet skandalıyla devre dışı bırakıldığını öne süren tamamen hayali bir haber yayımladı.

BAŞBAKAN "İLK SANAL KABİNE ÜYESİ" DİYE TANITMIŞTI

Oysa Diella, Arnavutluk hükümetinin ocak ayında devreye aldığı, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran bir dijital asistan. Kamu ihalelerinde şeffaflığı artırması ve işlem süreçlerini sadeleştirmesi hedefleniyor. Başbakan Edi Rama’nın “ilk sanal kabine üyesi” olarak duyurduğu sistem, devlet hizmetlerinin dijitalleştirilmesinde sembolik bir adım niteliği taşıyor.