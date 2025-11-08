Cezaevinden yönetilen suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

İstanbul'da, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan Temel A.'nın yaptığı iddia edilen örgüte yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İşyerine saldırı hazırlığındaydılar! Suç örgütüne büyük darbe

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarına karıştığı tespit edilen 15 şüpheliden 13'ü operasyonla yakalandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

7 ilde 8 organize suç örgütüne operasyon

SİLAH İMALATHANESİNİ ANDIRAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, örgüt üyelerine ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda önemli delillere ulaşıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet silah sürgü kapağı, 1 adet namlu, 2 adet şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda metal parça bulunuyor. Bu bulgular, örgütün silah imalatı ve montajı ile ilgilendiğini düşündürüyor.