İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 36'sının tutuklandığını duyurdu. Operasyonların, dolandırıcılıktan tefeciliğe kadar birçok suçu önlemeye yönelik olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile jandarma tarafından yedi ilde sekiz ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlar neticesinde toplam 64 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik" ifadelerini kullandı.

36 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli süreçlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Yerlikaya, yakalanan 64 kişiden 36'sının tutuklandığını açıkladı. 26 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise devam ettiği kaydedildi.

İLLERE GÖRE TESPİT EDİLEN SUÇ FAALİYETLERİ

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, ilgili İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütüldüğünü belirtti. Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin illere göre gerçekleştirdikleri tespit edilen eylemler şu şekilde sıralandı:

  • Aydın'da şüphelilerin ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri,
  • Balıkesir'de kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları,
  • Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları,
  • Ordu'da karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşları dolandırdıkları,
  • Kilis'te 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri,
  • Şanlıurfa'da kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları,
  • Niğde'de ise vatandaşlara yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.
  • Bakan Yerlikaya, ilgili savcılıklarca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

"MİLLETİMİZİN HUZURUNU BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Açıklamasının sonunda operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mücadelenin şehirlerin güvenliğini ve vatandaşların huzurunu sağlamak için olduğunu vurguladı. Yerlikaya, "Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

