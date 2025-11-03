59 ilde operasyon yapıldı: 539 şüpheli yakalandı!

Yayınlanma:
Siber suçlarla mücadele kapsamında 59 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 539 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda 190 şüpheli şahsın tutuklandığını bildirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 59 kentte yürütülen operasyonlarda 539 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 190'ının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

539 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 59 il merkezli 10 gündür süren operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını, 190'ının tutuklandığını, 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini belirtildi. Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirtti.

17 ilde siber suç operasyonu: 189 gözaltı17 ilde siber suç operasyonu: 189 gözaltı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu yaklaşık 404 milyon lira değerinde 7 adet şirket, 3 adet konut ve 5 adet arsaya el konuldu. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

