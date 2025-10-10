Cevizlibağ Kız Yurdu'nda taciz skandalı: Bakanlık o şirkete yüz milyonlarca lira ödemiş!

Yayınlanma:
İstanbul Cevizlibağ'daki kız yurdunda tadilat sırasında öğrencilerin eşyalarının çalınması ve dolaplara taciz içerikli mesajlar yazılması skandalının ardından, tadilatı yapan şirkete bu iş için devletin kasasından 584 milyon TL ödendiği açıklandı.

İstanbul Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaz dönemindeki tadilat sırasında yaşanan, öğrencilere ait eşyaların çalınması ve dolaplara taciz içerikli mesajlar yazılması skandalına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığının CİMER üzerinden verdiği yanıtla, tadilatı yapan şirkete 584 Milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi.

TADİLAT 584 MİLYON TL'YE MAL OLDU

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, bakanlık skandalın yaşandığı 4 bin 868 kapasiteli Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdunun da aralarında bulunduğu üç büyük yurdun (diğerleri: 4 bin 314 kapasiteli Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ve 2 bin 710 kapasiteli Güngören Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu) tadilatının tek bir ihale ile yapıldığını açıkladı.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan ihaleye 8 firmanın katıldığı ve en uygun teklifi veren Diyarbakır merkezli Mavitepe İnşaat Anonim Şirketi üzerinde kaldığı belirtildi. Şirkete ödenen toplam bedel ise 584 milyon 514 bin TL olarak duyuruldu.

SKANDAL VE ADLİ SÜREÇ

Öğrenciler, yurtta kalan işçiler tarafından eşyalarının dağıtıldığını ve çalındığını, kilitli dolaplardaki iç çamaşırlarına kalp işareti çizildiğini, bazılarının çalındığını ve odalara prezervatif bırakıldığını belirtmişti.

Yaşananların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İl Müdürlüğünün suç duyurusu üzerine emniyet güçlerince yakalanan altı kişiden dört kişi tutuklandı, iki kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanan kişilerin, bahse konu firmalar tarafından geçici süre çalıştırılan şahıslar olduğu belirtildi.

BAKANLIĞIN SAVUNMASI: "ÖĞRENCİLER EŞYALARINI BOŞALTMADI"

Bakanlık, cevabında hem tadilat sürecinin detaylarını hem de yurt yönetiminin ihmal iddialarına karşı savunmasını sundu:

Cevizlibağ Yurdu'nun 12 Temmuz 2025'te kapatıldığı, tadilatın 15 Temmuz'da başladığı ve öğrencilerin mağdur olmaması için yaz döneminde yapıldığı belirtildi. Yurt, yeni dönem başlamadan 16 Eylül'de açıldı.

Öğrencilerin kayıt sırasında imzaladıkları taahhütname gereği yaz sonunda odalarını boşaltmakla yükümlü oldukları ifade edildi. Buna rağmen bazı öğrencilerin dolap ve bazalarını boşaltmadan ayrıldığı tespit edildi.

Dolu dolapların kamera kaydıyla açılarak boşaltılması yönündeki talimatı zamanında yerine getirmeyen iki yurt müdürü ile bir yurt müdür yardımcısı görevden alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

