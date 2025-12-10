Cevdet Yılmaz 'altınla satın alma gücü hesaplanmaz' dedi! Bakın vatandaş nasıl yanıt verdi

Son yıllarda bozuk seyreden ekonomi nedeni ile özellikle büyükşehirlerde adeta yaşam savaşı veriliyor. Yoksulluk sınırının altında aylık alan emekliler, kira giderinden daha düşük maaş olan asgari ücret ile borç döndürerek yaşamaya çalışan asgari ücretliler derken toplumun sadece çok küçük bir noktası hariç her kesimi yoksullaştı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Hükümet ise muhalefetin 'yoksulluğu daha da büyütecek' diye eleştirdiği 2026 bütçesini Meclis'e sundu. 14 gün boyunca devam edecek olan görüşmeler zaman zaman gergin anların da yaşanmasına neden oluyor.

"ALTINLA SATIN ALMA GÜCÜ HESAPLANMAZ"

Bütçe görüşmeleri devam ederken hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz genel değerlendirme yaptı. Sonrasında ise konuyu Özgür Özel'in her mitinginde yaptığı altın hesabını eleştirmeye geldi.

Altın ile satın alma gücünün hesaplanamayacağını öne süren Yılmaz'a muhalefet sıralarından tepki sesleri yükseldi. Yılmaz'a göre satın alma hesabı ekmek, simit, pirinç, kira gibi ürünler üzerinden hesaplanmalı.

CEVDET YILMAZ'IN ALTIN HESABI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2026 bütçesinin tümüne dair Meclis'te yaptığı konuşmada, satın alma gücünün altın ile teknik olarak yapılamayacağına dair ifadeleri şu şekilde olmuştu:

Altınla satın alma gücü hesabı teknik olarak hiçbir tutarlılığı olmayan bir hesap. Niçin? Onu izah edeceğim şimdi. Bakın son yıllarda dolar bazında altın fiyatlarında muazzam bir artış oldu tüm dünyada. Merkez Bankaları altın biriktirmeye başladı. Jeopolitik gelişmelerden dolayı, belirsizliklerden dolayı altının fiyatı arttı. Yatırım yatırımcı psikolojisi bunu etkiledi vesaire. Ama muazzam bir artış var. Bununla bakarsanız yani eğer altınla hesaplayacaksak tüm dünyadaki satın alma gücü düştü. Sadece Türkiye değil ki. Amerika'nın da düştü, Avrupa'nın da düştü, Afrika'nın da düştü, Asya'nın da düştü. Böyle bir hesap olmaz. Bakın altın cinsinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki asgari ücret ne kadar düşmüş? Altın cinsinden. %86.6 düşmüş. Amerika'daki asgari ücret altın cinsinden bakarsanız %86.6 düşmüş. Fransa'da %82.6 düşmüş. Yunanistan'da %80.3 düşmüş. Belçika'da %79.7 düşmüş. İspanya'da %70 düşmüş. Macaristan ve Türkiye'de de %60 düşmüş. %60. Değerli arkadaşlar, şunu söylüyorum. Bakın altın yediğiniz, giydiğiniz bir şey değil. Bir meta. Dolayısıyla bununla satın alma gücü hesabı olmaz. Satın alma gücünü neyle hesaplarsınız? İşte pirinçle, simitle, ekmekle, mazotla, giyecekle, verdiği kirayla, bunlarla ölçersiniz. Altınla bir ölçüm olmaz. Ha siyaseten bunu kullanabilirsiniz. Ben ona bir şey demiyorum. Ama teknik olarak bu doğru bir hesap değil. Altın hesabıyla bakarsanız tüm dünyanın geliri aşağıda, tüm dünyada satın alma gücü düşmüş durumda. Hangi ülkeye bunu uygularsanız uygulayın, sonuç değişmez.

VATANDAŞIN TEPKİSİ ÇIĞ GİBİ

Yılmaz, Meclis'te tepki çeken sözlerini bir de sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. Yüzlerce vatandaş yaşadığı zorlukları, alım gücünün gerçek hayatta nasıl düştüğünü yaşadıkları üzerinden örnekler vererek anlattı.

O tepkilerden bazıları da şu şekilde: