AKP'li vekiller bütçe görüşmesine gelmedi! Oturuma ara verildi CHP'li vekiller isyan etti

CHP’li Veli Ağbaba, bütçe görüşmelerinde salonun boş olduğunu söyleyince toplantı yeter sayısı için elektronik yoklama yapıldı. AKP’nin itirazına rağmen yoklamada sayı sağlanamadı ve oturuma 25 dakika ara verildi. CHP’li Cemal Enginyurt, AKP sıralarının boşluğunu videoyla eleştirdi.

2026 yılı bütçe görüşmelerinin ikinci gününde, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının bütçeleri TBMM Genel Kurulu’nda ele alınırken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba söz alarak salonun boş olmasına tepki gösterdi.

AKP'Lİ AKBAŞOĞLU İTİRAZ ETTİ AMA...

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, oturumu yönetirken toplantı yeter sayısının sağlanamadığını belirterek elektronik oylama yapılmasına karar verdi. AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise bu karara itiraz etti ve ara verilmesini istedi. Ancak Bingöl bu talebi reddederek üç dakikalık oylamayı başlattı.

Yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısı sağlanamayınca, oturuma 25 dakikalık ara verildi. Tartışmalar sırasında AKP sıralarından gelen itirazlara rağmen işlem tamamlandı.

AKP'li Özlem Zengin mülakatsız işe alımlar için 'Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz' dedi...AKP'li Özlem Zengin mülakatsız işe alımlar için 'Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz' dedi...

CEMAL ENGİNYURT VİDEO PAYLAŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'lilerin Meclis'e gelmemesine tepki gösterdi. Meclis Genel Kurulu'ndan video paylaşan Enginyurt, CHP Grubu'nun tam kadro burada olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"TBMM’de Bütçe görüşmeleri sırasında AKP sıraları boş. Toplantıdayız, yeter sayısı yok. CHP Meclis de. AKP tatilde. Utanmazlar. Yazıklar olsun.

Engiyurt'un videosunu alıntılayan CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen de, "Zeytin keselim, sokak hayvanı toplayalım desek tam katılım olurdu!" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

