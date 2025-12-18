Cennet kargı talana açıldı!

Datça’nın en bakir kıyılarından biri olan Kargı Koyu, turizm imarına açılan parsellerle gündemde. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile Kargı Koyu çevresinde bulunan 9 parsel, turizm ve ticaret amaçlı yapılaşmaya açıldı.

Toplam 43 bin 578 metrekarelik alanı kapsayan bu parseller arasında denize sıfır olanlar da bulunuyor. Plan değişikliğiyle söz konusu alanlarda otel, ticaret-turizm, rekreasyon, park, plaj, teknik altyapı, otopark ve yol gibi kullanımların önü açılıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kararıyla 213 ada: 29, 32, 33 nolu parseller, 944 ada: 32, 33, 39 nolu parseller, 868 ada: 1 nolu parsel, 869 ada: 1 nolu parsel ve 870 ada: 1 nolu parselin tamamı Kargı Mevkii sınırları içinde yer alıyor ve plan değişikliğiyle turizm yatırımlarına uygun hale getiriliyor.

Kargı Koyu, sadece doğal güzelliğiyle değil, antik duvarlar ve arkeolojik kalıntılarla da bilinen bir alan. Bölgede geçmişte yapılan yüzey araştırmalarında ve yerel tanıklıklarda, antik dönemlere ait yapı izleri ve duvar kalıntıları sıkça dile getiriliyor.

Plan notlarında “koruma amaçlı imar planı” ifadesi yer alsa da, Datça’da bu tanım artık yurttaşlar için ciddi bir soru işareti anlamına geliyor. Çünkü geçmiş örnekler, “koruma” başlığıyla başlayan birçok planın zamanla yoğun yapılaşmaya dönüştüğünü gösteriyor.

DATÇA’DA UZUN SÜREDİR ŞU SORU YÜKSEK SESLE SORULUYOR.

Datça’nın gerçekten yeni otellere mi ihtiyacı var, yoksa korunmuş koylara mı?

Kargı Koyu’nda bugüne kadar ciddi bir yapılaşma baskısı yokken, denize sıfır parsellerin turizm imarına açılması, kararın kamu yararı mı yoksa yatırım öncelikli bir tercih mi olduğu tartışmasını beraberinde getiriyor.

Üstelik karar, yerel halkın katılımı, görüşü ya da talebi kamuoyuna açık biçimde paylaşılmadan alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

