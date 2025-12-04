Cengiz şimdi de gözünü tarım arazilerine dikti: Tam 158 futbol sahası

Cengiz şimdi de gözünü tarım arazilerine dikti: Tam 158 futbol sahası
Yayınlanma:
İktidara yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Elektrik, Ankara'daki tarım arazilerine kurmak istediği güneş enerjisi santralı için değişikliğe gidilen projede yeni ÇED sürecini başlattı. Polatlı’daki proje için daha önce onay alan şirket, alanı değiştirdi. Kamulaştırma kararıyla birlikte şirket 1 milyon 116 bin metrekarelik alanda güneş enerji santralı kurulacak.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz, tartışmalı madenlerinin yanı sıra enerji çalışmalarını da sürdürüyor.

Cengiz’in şirketlerinden Cengiz Elektrik, Ankara Polatlı’daki tarım arazilerindeki projesinde de ısrarını sürdürüyor.

Daha önce aynı proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı alan şirket, projesinde değişikliğe gitti. Şeyda Öztürk'ün haberine göre; Projenin “yer değişimi” yapıldığı haliyle Aralık 2024’te yeni ÇED süreci başlatıldı.

Cengiz'e karşı tüm Artvin ayağa kalktı!Cengiz'e karşı tüm Artvin ayağa kalktı!

Cengiz Holding’in Artvin itirafı: 'Sızıntı olmayacağının garantisi yok'Cengiz Holding’in Artvin itirafı: 'Sızıntı olmayacağının garantisi yok'

Daha sonra Cengiz için 21 Mart’ta Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beraber yayımlanan kararla birlikte bölge kamulaştırılmıştı.

Bu kararın ardından alan Cengiz’e tahsis edildi. Şekillendirilen yeni proje için inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) 19 Aralık’ta Ankara’da toplanacağı belirtildi. Bakanlıkta yapılacak toplantının ardından projenin son şekli verilecek.

158 FUTBOL SAHASI

Proje kapsamında Ankara’nın tarım arazilerine 150 bin güneş paneli kurulacak. 15 inverter yani güç çevirici ve kumanda merkezi binası da bu bölgeye inşa edilecek. Projenin 112 hektara yapılması planlanıyor. 158 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yılda 150 milyon kilowatt saat üretim yapılacağı öngörülüyor. Proje için de 998 milyon 501 bin TL harcanacağı ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Türkiye
Papa'dan sonra ilanlar coştu: İznik Surları'nın burcu da satılığa çıktı
Papa'dan sonra ilanlar coştu: İznik Surları'nın burcu da satılığa çıktı
Numan Kurtulmuş'tan İmralı ziyareti açıklaması: Bu görüşme gizli kalmayacak
Numan Kurtulmuş'tan İmralı ziyareti açıklaması: Bu görüşme gizli kalmayacak
Sinco’dan sonra şimdi de Tilko! Camdan girdi evin maskotu oldu
Sinco’dan sonra şimdi de Tilko! Camdan girdi evin maskotu oldu