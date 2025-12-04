Cengiz şimdi de gözünü tarım arazilerine dikti: Tam 158 futbol sahası

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz, tartışmalı madenlerinin yanı sıra enerji çalışmalarını da sürdürüyor.

Cengiz’in şirketlerinden Cengiz Elektrik, Ankara Polatlı’daki tarım arazilerindeki projesinde de ısrarını sürdürüyor.

Daha önce aynı proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı alan şirket, projesinde değişikliğe gitti. Şeyda Öztürk'ün haberine göre; Projenin “yer değişimi” yapıldığı haliyle Aralık 2024’te yeni ÇED süreci başlatıldı.

Daha sonra Cengiz için 21 Mart’ta Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beraber yayımlanan kararla birlikte bölge kamulaştırılmıştı.

Bu kararın ardından alan Cengiz’e tahsis edildi. Şekillendirilen yeni proje için inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) 19 Aralık’ta Ankara’da toplanacağı belirtildi. Bakanlıkta yapılacak toplantının ardından projenin son şekli verilecek.

158 FUTBOL SAHASI

Proje kapsamında Ankara’nın tarım arazilerine 150 bin güneş paneli kurulacak. 15 inverter yani güç çevirici ve kumanda merkezi binası da bu bölgeye inşa edilecek. Projenin 112 hektara yapılması planlanıyor. 158 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yılda 150 milyon kilowatt saat üretim yapılacağı öngörülüyor. Proje için de 998 milyon 501 bin TL harcanacağı ifade edilmişti.