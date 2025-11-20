Cengiz'e karşı tüm Artvin ayağa kalktı!

İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz'in şirketi Eti Bakır'ın Artvin Murgul'daki madencilik faaliyetini genişletmek istemesine yurttaşlar tepkili. Murgul halkı söz konusu projeye karşı eylem yaptı.

İktidara yakın iş insanı Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Holding bünyesinde faaliyet yürüten Eti Bakır, Artvin Murgul’daki madencilik faaliyetlerini genişletmek için yeni bir süreç başlattı. Şirket, 2006’dan bu yana işlettiği sahada yeni ocak alanı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi kurmak üzere 31 Ekim’de çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı.

Başvurudan yalnızca beş gün sonra, 20 Kasım’da halkın katılımı toplantısının yapılacağını belirtildi. ÇED alanı 333,6 hektar olarak belirlenen projeye 4,5 milyar TL yatırım planlandığı ve yıllık üretimin 374 bin tondan 1 milyon tona çıkarılacağı belirtiliyor. Mevcut flotasyon tesisine ek olarak siyanürlü tank liçi sistemi kurulacağı açıklandı.

Yaşam savunucuları, projenin çevresel etkilerinin göz ardı edildiğini belirtti. Siyanürlü liç ve genişletilen üretim kapasitesinin, ilçenin zaten hassas olan ekosistemini geri

Cengiz Holding’in Artvin itirafı: 'Sızıntı olmayacağının garantisi yok'Cengiz Holding’in Artvin itirafı: 'Sızıntı olmayacağının garantisi yok'

Murgul Siyanüre Hayır Platformu öncülüğünde yaşam savunucuları dün eski sinema salonu önünde bir araya geldi. Kitle, bölgeyi talan edecek projeye karşı kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar ve dövizlerle ilerleyen kalabalık, projenin durdurulmasını istedi.

"BİZ ÖLMEK DEĞİL, YAŞAMAK İSTİYORUZ!"

Platformun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Murgul’un suyuna, toprağına, havasına ve çocuklarının geleceğine sahip çıkan bu kalabalık, bu dayanışmanın en anlamlı göstergesidir. Bu meydanda bugün sergilenen birliktelik; geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağımızın en açık kanıtıdır. Bu duruşun karşısında hiçbir güç duramaz” değerlendirmesine bulunuldu.

Açıklamada, “Hiçbir proje halkın iradesinden güçlü değildir. Ve şimdi, bu mücadeleye ömrünü adamış, aramızdan ayrılmış ama bıraktığı izle bu alanda yaşayan rahmetli arkadaşımız Ercan Çelikarslan’ın sesiyle bitirelim… O gün attırdığı slogan bugün de hepimizin yüreğinde yankılanıyor: ‘Biz ölmek değil, yaşamak istiyoruz! Biz gitmek değil, kalmak istiyoruz! Biz parayı değil, bu güzel doğayı istiyoruz!" ifadeleri yer aldı.

