Cengiz Holding’in “sızdırmazlık garantisi yok” itirafı bölgeyi karıştırdı! Yöre halkı ayağa kalktı

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın Artvin’in Murgul ilçesindeki yeni maden projesi için düzenlenen toplantıda şirket yetkilileri ile bölge halkı bir araya geldi. Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu’nun, toplantıda yaptığı açıklamalar yöre halkının tepkisini çekti. Toplantı gergin geçerken Murgul halkı, siyanürle ayrıştırma projesine karşı olduklarını ifade ederek, "ölüm çukurları" olarak nitelendirdikleri atık alanlarının oluşturulacağı endişesini dile getirdi ve projeye karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Toplantıda söz alan bir yurttaş, şirket çalışanına “Sızdırmazlık için bize garanti verebiliyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Şirket çalışanı ise “Buna ‘Sızdırmaz’ diyen yalancıdır” ifadeleriyle yanıt verdi. Bu sözler üzerine yurttaş, “Hayatımızla oynuyorsunuz” diyerek tepki gösterdi, çalışan ise “Mühendislik yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cengiz Holding’in Artvin itirafı: 'Sızıntı olmayacağının garantisi yok'

“BURADA İŞ OLMAYACAKSA GERİ DÖNERİZ “

Vatandaş, bölgede oluşan çatlakları işaret ederek “Çatlaklar atıklarla birlikte yukarıda devam ediyor, açık ocakta da var. Cengiz firmasının yetkilileri de bunu biliyor. Patlamalar nedeniyle yükseltinin düştüğü ve sürekli bir oynamanın olduğu söyleniyor. Bu kayma sürdükçe liç havuzlarına ne kadar membran serilirse serilsin sızma olmayacak mı? Bu sızıntı bize ulaşmayacak mı?” sözlerini sarf etti.

Şirket yetkilisi ise, “Bu konularla ilgili çalışıyoruz. Mazupane için bir şey demiyorum; burada emniyetliyiz. Eğer bu işin burada yapılamayacağına kanaat getirirsek projeden vazgeçeriz. Atık depolama alanı yoksa madencilik de olmaz. Burada bu iş olmayacaksa geri döneriz” yanıtını verdi.

Bir vatandaş ise, “İki büyük atık depolama tesisi planlıyorsunuz. Biri 9,5, diğeri 7,5 milyon ton kapasiteye sahip. Dört yıl işlettikten sonra beşinci yılda atık depolama alanı olarak kullanılacağı ÇED’de yazıyor. Lebeskur Tesisi için de ÇED alınmış. Ancak halk ve işçiler tesisin geçmişte de şimdi de sızıntı yaptığını söylüyor. Mevcut tesisleri bile sağlıklı işletemezken yenilerini nasıl yöneteceksiniz?” sorusunu sorarken şirket yetkilisi, “2014’te Maden Atıkları Yönetmeliği çıktıktan sonra yeni bir yapılanma oluşturuldu. Demiskür Tesisi’nde teknik sorunlar yaşandı ama baraj güçlendirildi. Yeni tesisler de yönetmeliğe uygun yapılacak” yanıtını verdi.

“MÜHENDİSLİKTE SIFIR RİSK YOKTUR”

Son soruda bir Murgullu vatandaş, “Doğan ve Lebeskür Atık Barajı’nın sızdırmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltirken şirket yetkilisi, “Mühendislikte sıfır risk yoktur; ‘Kabul edilebilir risk’ vardır. Tamamen sızdırmaz demek mümkün değil” yanıtını verdi. Vatandaş ise, “Yani sızdırabilir diyorsunuz. Sıfır yoksa güvence de yok demektir” dedi.