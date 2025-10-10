Cemil Tugay: Su artık bir varlık değil, geri kazanılması gereken bir değerdir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, Su Yönetimi ve Kuraklıkla Mücadele Stratejileri Paneli’nin açılış konuşmasında kentlerin su krizi ve kuraklık tehdidiyle yüzleştiğini belirterek, “Suyu artık sonsuz bir kaynak gibi değil, kaybolan bir sistemin içinde yeniden kazanılması gereken bir değer olarak görmeliyiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı öncesinde İzmir’de düzenlenen “Su Yönetimi ve Kuraklıkla Mücadele Stratejileri Paneli”ne ev sahipliği yaptı. Akademisyenlerin, yerel yöneticilerin ve çevre uzmanlarının katıldığı panelde, su krizine karşı yerel yönetimlerin rolü tartışıldı.

İzmir’de bir otelde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan Tugay, iklim krizinin etkileriyle birlikte su kaynaklarının her geçen gün azaldığını belirterek, kentlerin su politikalarında köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu söyledi.

“Gerçeklerle yüzleşmek gerek, artık varlık çağında değiliz” diyen Tugay, “Suyu, toprağı, enerjiyi, gıdayı bitmeyecekmiş gibi kabul ettik. Oysa bugün geldiğimiz nokta çok net: Artık suyu bir ‘varlık’ olarak değil, kaybolmuş bir sistemin içinde geri kazanılması gereken bir değer olarak konuşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Tugay, 2025 yazında beklenen kuraklık verilerine işaret ederek, kentlerin altyapı yenilemelerine yetişemediğini vurguladı:

“Yağmur suları şehirlerden hızla uzaklaştırılıyor, gri suyun geri kazanımı ihmal ediliyor. Barajlarımız dolmuyor, yeraltı sularımız çekiliyor. Su politikaları yalnızca boru döşemek ya da baraj yapmak değildir. Bu, kentlerin dayanıklılığını yeniden tasarlama meselesidir.”

“TÜRKİYE SU STRESİ YAŞAYAN BİR ÜLKE”

Türkiye’nin “su stresi” altındaki ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Tugay, “2030’a gelindiğinde kişi başına düşen su miktarının 1.000 m³’e gerilemesi bekleniyor. Bu da Türkiye’nin ‘su fakiri’ sınıfına girmesi anlamına geliyor” dedi.

Tugay, ülke genelinde 25 ana havzanın farklı miktarlarda su aldığına dikkat çekerek, Konya Kapalı Havzası ve Burdur Havzası gibi bölgelerin ciddi su yetersizliği yaşadığını belirtti.

Tugay, “Bugün yılda yaklaşık 450 milyar m³ su üretiliyor ama bunun yalnızca 112 milyar m³’ü kullanılabilir durumda. Kişi başına düşen su miktarı 1.339 m³’e gerilemiş durumda” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, su kıtlığı ve kuraklığın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir kriz olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Temiz ve güvenli suya erişim, bireylerin sağlığından ekonomik üretkenliğe kadar yaşamın her alanını etkiliyor. Su krizine karşı dayanıklı ve kapsayıcı çözümler üretmek, sadece bugünün değil, geleceğin yaşam kalitesini de güvence altına almak için kritik önemde.”

