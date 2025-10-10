400 dönümde yılda 800 ton üretiliyor: Köylüler toprak donmadan hasat ediyor!

Karın erken yağdığı ve kış mevsiminin uzun sürdüğü bölgede, yöre halkı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde, 400 dönümde yılda yaklaşık 800 ton beyaz patates üretiliyor.

İlkbaharda ekimini yaptıkları patatesleri toplamaya başlayan köylüler, soğukların başlaması nedeniyle toprak donmadan ürünü hasat etmek için birlikte hareket ediyor.

Bin tonluk hasat vakti: Birazını yiyip kalanını satacaklar

Sabahın erken saatlerinde tarlada buluşan köylüler, traktörle söktükleri patatesleri imece usulü toplayıp çuvallara dolduruyor.

Beyaz patatesler, il merkezi başta olmak üzere çevre illere satılıyor.

"SERTİFİKALI TOHUM EKİYORUZ"

Tozluca köyü muhtarı olan patates üreticisi Yunus Bilgili, ilkbaharda tarlaları sürerek ekim yaptıklarını, sonbaharda ise söküme başladıklarını söyledi.

Bilgili, patatesleri doğal olarak yetiştirdiklerini anlatarak, "Sertifikalı tohum ekiyoruz. Patatesin sürekli bakımını sulamasını yapıyoruz. Tarlayı fazla aşırı derecede ota boğdurmamak için çalışıyoruz. Güneşli havalarda patates biraz daha hararete düştüğü için geceleri sulama yapıyoruz. Bu tarladan 18-20 ton ürün aldım." dedi.

290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı

Atadan, dededen gelen yöntemle beyaz patates yetiştirdiklerini dile getiren Bilgili, şöyle konuştu:

"Köyümüzde genellikle büyüklerimiz beyaz patates ekerdi, biz de onlardan gördük. Burada topraktan dolayı beyaz patates daha güzel yetişiyor. Köylerde belirli müşterilerimiz var, her yıl ürünlerimizi onlar alıyor. Bazen de toptan olarak veriyoruz. Sulamayı barajdan sağlıyoruz, temiz su. İşçi dışarıdan gelmiyor, imece usulü yapıyoruz."

"KAR YAĞMADAN ÖNCE HAVALAR SOĞUYOR"

Tarlada çalışanlardan Akif Taşdemir de sonbaharın ilk aylarında başladıkları patates hasadına devam ettiklerini belirterek, "Özellikle kışın kar yağmadan önce havalar soğuyor. Soğuduğu zaman kırağı düşüyor, kırağı attığı zaman patates kabuğu biraz daha kalınlaşıyor. Bizim en çok tükettiğimiz patates türü beyaz patatestir. Patatesin her türlü bakımını yapıyoruz. Bu da bir çocuk gibi bakım gerektiriyor." diye konuştu.

Enes Çetin de köylülerin el birliğiyle yardımlaşarak patates sökümü yaptığını anlattı.