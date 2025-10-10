Bin tonluk hasat vakti: Birazını yiyip kalanını satacaklar

İnce kabuklu cevizleriyle ünlü Muş'ta bin tonluk hasat vakti geldi. Yeşil cevizleri geleneksel yöntemlerle toplayan Muşlular, birazını yiyip kalanını satacaklar.

Lezzeti ve besleyiciliği ile kuruyemişler arasında en çok sevilenler arasındaki ceviz için hasat vakit geldi. İnce kabuğu ve verimliliği ile Türkiye'nin önde gelen ceviz yetiştiriciliği yerlerinden Muş'ta bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Kendine has aroması ile öne çıkan Muş cevizinde hasat dönemi sürüyor.

BİRAZINI YİYİP KALANINI SATACAKLAR

Merkeze bağlı Üçevler Alaniçi, Ekindüzü, Cevizlidere, Ağıllı İnardi, İlıca, Arı ve Bahçe köylerinde yetiştiricilik yapan yöre sakinleri, geleneksel yöntemlerle ceviz hasat ediyor.

Yamaçlardaki ağaçlardan özenle topladıkları cevizi yeşil kabuklarından ayırarak kurutan yetiştiriciler, elde ettikleri ürünün bir kısmını ihtiyaçları için ayırıyor, kalan kısmını da satışa sunuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Muş'un tarımsal faaliyet açısından önemli merkezlerden olduğunu söyledi.

BİN TONLUK HASAT VAKTİ

Kentte ceviz üretiminin tarımsal faaliyetler açısından önemli yer tuttuğunu dile getiren Gönç, "2024 yılı verilerine baktığımızda 4 bin 700 dönümlük alanda toplamda bin tonluk üretimimiz gerçekleşti. Bu yıl da aynı oranda ürün bekliyoruz. Bu üretimle ilimiz ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sunmayı bekliyoruz." dedi.

Ağıllı Köyü Muhtarı Kerem Süne de kente en çok Üçevler bölgesindeki köylerde ceviz yetiştiriciliğinin yapıldığını belirtti.

Ceviz ağaçlarının bir kısmının devlet desteğiyle yetiştirildiğini ifade eden Süne, "Ağaçlarımızın bir kısmı da dedelerimizden, babalarımızdan kalanlar. Köyümüzde herkesin ceviz ağacı var. Ekim ayında hasada başlıyoruz. Burada elde ettiğimiz ürünleri kent merkezinde ya da sipariş üzerine başka illere gönderiyoruz. Kilogramını 200 liradan satışa sunuyoruz. Köyümüzde yaklaşık 5 bin ceviz ağacı var." diye konuştu.

Mehmet Emin Dinçer de "Bu bölgede hemen hemen her yerde ceviz ağacı var. Civar köylerin hepsinde de ceviz yetişiyor. Benim 100 ceviz ağacım var. Hasada başladık. Gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Cevizin bir kısmını kendimize ayırıyoruz, bir kısmını da satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

