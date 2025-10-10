İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı

İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'un 13 ilçesinde bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintilerin yaşanacağını bildirdi. İşte yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintilere ilişkin bütün detaylar...

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 13 ilçede, bakım ve onarım çalışmalrından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), ilçe ilçe kesintilerin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

BEDAŞ, kesintileri her gün sosyal medya hesabından duyuruyor.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİLER YAŞANACAK?

Bu kapsamda 11 Ekim 2025 Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Güngören, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara elektrik verilemeyecek.

elektrik-kesintileri.webp

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte İstanbul'un Avrupa yakasında kesintilerin yaşanacağı ilçelere ilişkin tüm detaylar...

arnavutkoy-001.jpg

arnavutkoy-2-001.jpg

arnavutkoy-3-001.jpg

arnavutkoy-4-001.jpg

bahcelievler-001.jpg

bahcelievler-2-001.jpg

bahcelievler-3-001.jpg

bakirkoy-001.jpg

bayrampasa-001.jpg

bayrampasa-2-001.jpg

beylikduzu-001.jpg

buyukcekmece-001.jpg

buyukcekmece-2-001.jpg

atalca.jpg

esenyurt-001.jpg

fatih-001.jpg

gungoren-001.jpg

silivri-001.jpg

silivri-2-001.jpg

silivri-3-001.jpg

sultangazi-001.jpg

zeytinburnu-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

