İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 13 ilçede, bakım ve onarım çalışmalrından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), ilçe ilçe kesintilerin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

BEDAŞ, kesintileri her gün sosyal medya hesabından duyuruyor.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİLER YAŞANACAK?

Bu kapsamda 11 Ekim 2025 Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Güngören, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara elektrik verilemeyecek.

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte İstanbul'un Avrupa yakasında kesintilerin yaşanacağı ilçelere ilişkin tüm detaylar...