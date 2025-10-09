İstanbul'da barajların son durumu belli oldu

İstanbul'da barajların son durumu belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 26.15’e geriledi. Dün bu oran yüzde 26.4 olarak kaydedilmişti.

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı düşmeye devam ederken, yetersiz yağışlar nedeniyle su seviyelerinde gerileme yaşanıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 26.15 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 49.64 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.84 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

* Alibey Barajı yüzde 15.41

* Büyükçekmece Barajı yüzde 31.02

* Darlık Barajı yüzde 40.59

* Elmalı Barajı yüzde 49.64

* Istrancalar Barajı yüzde 25.31

* Kazandere Barajı yüzde 2.84

* Pabuçdere Barajı yüzde 12.8

* Sazlıdere Barajı yüzde 28.95

* Terkos Barajı yüzde 32.35

* Ömerli Barajı yüzde 16.05

