İstanbul'da barajlar çekildi! 95 yıllık savunma hattı ortaya çıktı!

İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharın da yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün azalıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 27.81 olarak ölçüldü.

İstanbul’un barajlarının 4’ünün doluluk oranı yüzde 20’nin altına indi. İstanbul’un kuzeyinde bulunan Kazandere baraj gölünde ise doluluk oranı yüzde 1.76 olarak ölçülürken, en dolu barajı ise yüzde 50.21’le Elmalı barajı oldu.

SON AYLARIN EN DÜŞÜK ORANI

İSKİ verilerine göre yüzde 28.1’lik doluluk oranı son 10 ayın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Geçen Nisan ayında barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 81.23 olarak ölçülmüştü. Son on yıllık ortalamalara bakıldığında ise en düşük ikinci değer olduğu belirtildi. 2023 Ekim ayında doluluk oranı yüzde 23.31 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının Ekim ayında ise doluluk ortalaması yüzde 66.81’di.

TARİHİ KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Baraj gölünde doluluk oranı bugün için yüzde 32.02’a kadar geriledi. Baraj gölü havzasında su seviyesinin düşmesi nedeniyle 2'nci Dünya savaşında Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıyı durdurmak için yapılan tarihi 'Çakmak Hattı'nın bir bölümü tekrar gün yüzüne çıktı. Mareşal Fevzi Çakmak tarafından planlanarak yaptırılan, Terkos gölü yakınlarından başlayan Büyükçekmece’ye kadar iki hat şeklinde yapılan savunma hattının bir bölümü baraj gölünde suların altında bulunuyor.

BALIKLAR DEĞİL BÜYÜKBAŞLAR VAR

Öte yandan Büyükçekmece Baraj gölü havzasında daha önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kurudu. Bu alanlarda büyük baş hayvanların otlağı haline geldi. TEM Otoyolu üzerinde yapılan viyadüğün altının su dolu olması gerekirken, kuraklığın ardından tamamen yeşil alana dönüştüğü görüldü.

İstanbul barajlarındaki son durum;